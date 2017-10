MFK-damene må håpe på sensasjonell hjelp av bunnlaget

Sport

Ålesundslaget Fortuna overtok tabelltoppen etter 3-1-seier over MFK sist helg, og skal møte bunnlaget Nidelv i Trondheim klokka 14, samtidig som MFK-kampen har avspark på Reknesbanen.

MFK ledet serien helt fram til kampen mot Fortuna, men tapte også kampen mot Trondheims-Ørn 2 (0-2) i tredje siste serierunde. Dermed smatt Fortuna forbi og har ett poengs forsprang foran lørdagens avslutningsrunde. Det betyr igjen at sunnmørslaget må avgi poeng mot Nidelv for at MFK skal kunne ta seriemesterskapet og få spille kvalifiseringskamper til 1. divisjon.

Nidelv har bare tatt ett poeng på sine 17 kamper, og da sier det seg selv at MFK-muligheten ikke er særlig realistisk. MFK-motstander Byåsen 2 ligger på femteplass på tabellen.