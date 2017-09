Se hva som skjedde da kometen på sprintlandslaget satte ny standard på Skaret

Sport

Denne uka har sprintlandslaget i langrenn hatt treningssamling i Molde. I helga er det barmarkssamling for lokale talent, og lørdag ettermiddag kom de store stjernene for å inspirere de unge og håpefulle.

Etter en time med trening, hvor landslagsprofilene hadde rollene som instruktører, var det klart for finale og sikkelig sprint. 100 meter i slak motbakke på oppløpet på skistadion. (Se video øverst i saken).

Gikk litt for hardt...

På forhånd var det knyttet store forventninger til forrige sesongs komet Johannes Høsflot Klæbo. Og foran unge talenter, foreldre og trenere satte han standarden, og var den eneste som kom under 12 sekunder.

Den unge trønderen gikk faktisk så hardt at staven knakk, noen meter før målgang, noe han sjøl og lagkameratene bare måtte riste litt på hodet over.

– Det var artig, sjøl med et lite stavbrudd. Det var heldigvis rett før mål. Jeg er konkurransemann, så jeg gir alt jeg kan for å vinne, sa Høsflot Klæbo til Rbnett etter en omfattende runde med autografer og selfies.

– Det er kjekt å se så mange unge talenter her. Vi trenger rekruttering til norsk langrenn, og den er definitivt tilstede her i Molde. Det er ei kjempefin rulleskiløype her, og vi har hatt ei fantastisk uke her på samling. Man skal ikke se bort i fra at vi kommer tilbake også neste år, sa skistjerna.

Langrennsprofilene hyller treningsforholdene i Molde «Top notch»,«X-faktor», «helt rått». Profilene på sprintlandslaget sparte ikke på superlativene om treningsuka i Molde.

– Moro for stor og liten

I morgen er det siste dag av den ukes lange samlinga. Landslagstrener Arild Monsen er også godt fornøyd.

– Det var hyggelig at vi fikk til dette. Det passet godt i programmet vårt, og var moro for både stor og liten. Det er veldig mange flinke talenter her. Forholdene ligger også til rette for å trene i Molde, sier Monsen.

Om Høsflot Klæbos innsats på oppløpet sier han følgende:

– Nå har vi satt standarden her på 100 meter. Så får vi se hvor mange som ser 11-tallet. Det gikk fort, han er rask, konkluderer Monsen med et smil halvannen måned før sesongstart.