Se MFK-damenes kamp for opprykk

MOLDE: I helga kan kampen om seriemesterskapet i 2. divisjon bli avgjort. Molde Fotballklubbs damelag leder avdeling 6 to poeng foran Fortuna. Søndag klokka 14 møtes de to lagene til det som kan bli en ren seriefinale på Aksla stadion.

Seier sikrer seriemesterskapet. Med seier er MFK seriemester. Med uavgjort kan Molde klare seg med uavgjort også i siste seriekamp mot Byåsen 2. Med tap er det all grunn til å tro at seriemesterskapet glipper. Fortunas motstander i siste serierunde er nemlig Nidelv, som ligger desidert sist på tabellen med ett eneste poeng.

MFK-damene har toppet tabellen gjennom hele sesongen. Etter feilskjæret borte mot Trondheims-Ørn 2 i siste kamp, øker presset inn mot årets viktigste kamp så langt.

Forventer tett og jevn kamp

– Etter sesongens første tap forrige helg har vi brukt uka til å trene på gresset i Idrettsparken. Vi har ikke alle spillerne til stede på alle øktene lenger, men til søndag er alle disponible etter at Mari Wenaas sonet karantene forrige kamp. Ellers i troppen ser det bra ut. Flere slet med sjukdom mot Ørn, men gjennom uka har disse blitt friske, sier trener Jørund Svensli til Rbnett.

– Denne kampen avgjør om det blir kvalifisering om opprykk eller ikke, hvordan forbereder du jentene på en slik oppgave?

– Vi forventer en tett og jevn kamp mot et godt Fortuna-lag. Etter 0-0 på Aker stadion i vår, gleder vi oss stort til å møte de igjen, og merker at hele troppen er voldsomt motivert. Vi gjør minst mulig endringer på inngangen til kampen. Jeg stoler på at det vi har jobbet med over flere sesonger skal holde, og vi har sluppet opp litt på mengde og intensitet denne uka, sier Jørund Svensli.

Kvalik mellom seks vinnere. Seriemesteren får spille kvalifisering om opprykk til 1. divisjon. De seks avdelingsvinnerne i 2. divisjon deles i to grupper.

Vinneren i de to puljene rykker opp. De fire andre må spille 2. divisjon også neste sesong.