Stoppet av dopingregel

Sport

Talentet fikk ikke være med da Fræna Atletklubb arrangerte nordisk mesterskap for junior og ungdom i Frænahallen sist helg. For å få delta på internasjonale mesterskap i styrkeløft må man nemlig ha hatt lisens i ett år. Så mens lagkameratene Ralf Male (23) og Kristian Lorentzen (23) løftet til gull og sølv i sin klasse, måtte Camilla Vik Nygård (18) i Fræna Atletklubb sitte på tribunen.

– Jeg synes det er litt kjipt. Grunnen er at jeg ikke har hatt lisens i et år ennå. Det må man ha for å få konkurrere i internasjonale mesterskap. Jeg begynte først å trene styrkeløft for under et år siden. Jeg synes det er en litt rar regel. Så lenge man klarer kravene burde man fått bli med, sier Vik Nygård til Romsdals Budstikke.

Tilgjengelig for dopingkontroller

Morten Novum, som er president i Norges Styrkeløftforbund, bekrefter at ett av kriteriene for å representere Norge i internasjonale styrkeløftkonkurranser er at utøveren har hatt lisens i ett år.

– Dette er en viktig del av vårt antidopingarbeid. Vi ønsker å vite at resultatene er oppnådd gjennom trening. Det innebærer at utøverne må være synlige i miljøet og tilgjengelig for dopingkontroller. Jeg må også få skryte litt. I år feirer vi at det er 20 år siden forrige gang en norsk landslagsutøver i styrkeløft ble tatt i dopingkontroll, sier Morten Novum.

Spår snarlig landslagsdebut

Trener Svein Magne Malmedal mener Vik Nygård er en utøver med stort potensial.

– Camilla var sterk i utgangspunktet, og har hatt en veldig god utvikling på kort tid. Hun har tatt flere rekorder, og er et talent vi må satse på, sier Malmedal til Romsdals Budstikke.

Han sendte en forespørsel til landslagstreneren med spørsmål om Vik Nygård kunne få delta i mesterskapet.

– Først i januar har hun hatt lisens i ett år. Det er nok ikke lenge før hun er på landslaget, sier Malmedal.

Har to norgesrekorder

Camilla Vik Nygård forteller at hun har norgesrekorden i benkpress og markløft for damer, ungdom under 52 kilo.

– I benk har jeg løftet 58,5 kilo og i markløft 120 kilo. Personlig rekord i knebøy er 105 kilo. Jeg hadde vært sikret seier i nordisk siden det ikke er noen andre i klassen. Jeg hadde også slått hun som var i juniorklassen, der jeg kommer neste år, sier Camilla Vik Nygård.

Hun satser nå mot NM, og planlegger å sette flere rekorder under mesterskapet som går i Sande 20.-22. oktober.