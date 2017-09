Molde 2 vant mot tabelljumboen

Sport

Molde-laget: Mathias E. Ranmark – Thor-Olav Moe, Leo Østigård Skiri, Sonni Nattestad, Elias E. Mordal – Mattias Moström, Tobias H. Svendsen, Hermann B. Svendsen, Eman Markovic – Sivert S. Gussiås, Ottar M. Karlsson.

Molde 2 - Mosjøen IL: 3-0

1 minutter: Kampen er i gang.

10 minutter: MFK har startet best, og skapte sin første målsjanse etter tre minutters spill da Sonni Nattestad headet ned i beina til keeper fra spiss vinkel og kort hold etter overlegg fra Ottar Karlsson. Det endte i hjørnespark.

«Powerplay» mot Mosjøen-målet i de ti første minuttene, men ingen flere store sjanser så langt.

30 minutter: Et kvarter igjen av første omgang og fortsatt målløst på Aker stadion. MFK åpnet altså friskt, men så fulgte en periode preget av lite angrepstrykk og lite sjanseskapende spill. Ottar Karlsson med godt frisparkforsøk etter 21 minutter, men keeper Eskil P. Larsen reddet både det skuddet og returforsøket fra Thor-Olav Moe.

Tobias Svendsen og Mosjøens Stian Kristiansen i hardt sammenstøt midt på gjestenes banehalvdel, begge ble liggende og måtte ha førstehjelp. Men begge er i spill igjen. Mosjøen-spilleren ligger imidlertid nede igjen og må byttes ut.

40 minutter: 1-0 (36 minutter) – Eman Markovic nydelig spilt fri av Mattias Moström, rundet keeper og satte ballen sikkert i tomt mål. Like etterpå headet Sivert Gussiås ballen i stolpen. MFK har festet grepet igjen. Mosjøen hadde et godt frisparkforsøk like før MFKs ledermål, men ballen gikk forbi mål.

45 minutter spilt: 2-0 (43 minutter) Elias Mordal med besluttsomhet inn i feltet, blant passive forsvarere, og satte ballen presist forbi keeper og inn i motsatt nettvegg.

Mosjøen har hatt et par gode skuddforsøk fra distanse, men MFK har dominert de siste ti minuttene av første omgang.

Tobias Hammer Svendsen har fått gult kort som den eneste så langt.

I perioder av omgangen har MFK-spillet vært omstendelig og lite kraftfullt, som hos førstelagsspillerne i torsdagens cupkamp mot Lillestrøm, men hjemmelaget har vært klart best.

55 minutter spilt: 3-0 til MFK 2 (51 minutters spill). Sivert Gussiås med sendte ballen kontant i nettaket etter flott forarbeid av Mattias Moström og Ottar Karlsson.

67 minutter: Halvspilt andre omgang og MFKs ledelse virker helt trygg, det er ikke mye saft i Mosjøen-angrepene. Hjemmelaget spiller seg lett gjennom nordlendingenes midtbaneledd, men har ikke vært presise nok til å få ny uttelling for overtaket. Og treffprosenten på skuddene har vært dårlig de siste ti minuttene.

80 minutter spilt: Fortsatt 3-0 til hjemmelaget. Angrepslysten har dabbet av de siste minuttene, men Mattias Moström var svært nær scoring etter å ha vunnet ballen på midtbanen og dratt seg gjennom forsvaret. Ballen traff imidlertid stolpen. Svensken har bidratt godt, og vært involvert i forspillet til de to siste målene.

90 minutter: Kampen ferdig - det endte med 3-0-seier til MFK 2. Laget avanserte dermed til andreplass på tabellen én kamp mer spilt enn tabellnaboene.