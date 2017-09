Træff møtte Kolstad på hjemmebane

Sport

Træffs fotballherrer i 3. divisjon tar imot topplaget Kolstad lørdag. Kampstart på Reknesbanen er klokka 15. Før helgas serierunde ligger Kolstad på andreplass på tabellen, 18 poeng bak den suverene serieleder Stjørdals-Blink.

Træff er nummer fem med 29 poeng, og kan dermed ta igjen Kolstad med seier i dag. Træff tok tre sterke poeng da laget vant 2-1 borte mot Kolstad i juni. Nå må de grønnhvite reise seg etter det stygge 1-5-tapet borte mot bunnlaget Sverresborg i forrige serierunde.

Træffs lagoppstilling oppdateres nærmere kampstart.

1 minutt: Træff starter kampen med følgende lagoppstilling: Kristoffer Volden - Anders Hagset Stavnesli, Rolf-André Gundersen Bratli, Thomas Larhammer, Lars Ramberg Hauso - Alexander Øyangen Johansen, Stian Berg Rødal, Edvard Khachatrjan, Alexander Andal Jonassen, Eskil Kippersund Rønningen - Alexander Lobos.

Benken: Andreas Viken Beinset, Henrik Andersen-Gott, Emil Ovesen Sjøvik, Aleksander Cisic, Ola Rausandhaug Eloranta, Simen Varhaugvik, Eirik Kjørsvik.

5 minutter: Kolstad har vært farligst i åpningsminuttene, men keeper Kristoffer Volden reddet den første avslutninga og den neste muligheten ble korrekt avblåst for offside.

7 minutter: Hjemmelaget lever farlig igjen etter et skummelt innlegg. Flere Kolstad-spillere er ledig på bakerste stolpe, men ballen går forbi alle og utover sidelinja.

10 minutter: Alexander Lobos setter ballen i mål for Træff, men dommertrioen annullerer for offside fordi ballen skal ha vært over linja før innlegget fra Alexander Jonassen.

15 minutter: Jonassen er heldig som slipper kort. Træff-spilleren blir dyttet i ryggen av en Kolstad-spiller før han tar igjen med en ettersleng på neste motstander. Dommeren vinker spillet videre.

22 minutter: Stor sjanse for gjestene som skyter i nettveggen fra god posisjon. Men angrepet burde vært avblåst for offside siden to Kolstad-spillere var foran Træff-forsvaret da gjennombruddspasninga ble slått, inkludert han som avsluttet med skudd.

30 minutter: Træffs beste mulighet så langt. Lobos finner Eskil Rønningen foran mål, men skuddet fra presset posisjon sklir av foten og går langt utenfor.

31 minutter: Kolstad går rett i motangrep og kjemper seg gjennom på Træffs venstreside. Bare en god parade av keeper Volden hindrer baklengs på Reknesbanen.

32 minutter: 1-0 til Træff! Hjemmelaget slår kontra og Edvard Khachatrjan vender opp og skyter. Ballen stusser så vidt et Kolstad-bein og sniker seg inn i hjørnet bak bortelagets keeper.

42 minutter: Træff har fått mer kontroll defensivt etter en litt heldig ledelse. Hjemmelaget er nær ny scoring på kontring, men skuddene til Jonassen og Bratli stoppes i blokka.

45 minutter: 1-0 til Træff etter første omgang. Minuttet før pause kunne Træff doblet ledelsen, men Kolstads keeper reddet et godt forsøk fra målscorer Khachatrjan.

46 minutter: Ett Træff-bytte i pausen. Stian Rødal ut, Emil Sjøvik inn. Hjemmelaget åpner friskt og Rønningen finter seg fri ned mot dødlinja. Innlegget treffer en Kolstad-spiller.

55 minutter: Småfarlig situasjon foran Træff-målet. Forsvarer Lars Hauso beiner ballen like utenfor eget mål. Corneren blir avverget.

57 minutter: Kolstad setter inn spissen Torbjørn Trøen, som tidligere i karrieren spilte flere sesonger både i Elnesvågen og for Averøykameratene.

65 minutter: Lobos får gult kort for munnbruk etter at han blir snytt for et tilsynelatende klart frispark. Træff skaper to halvsjanser på innlegg i boksen. Ballen spretter ikke rette veien.

68 minutter: Træff tar av Lobos og setter inn Ola Eloranta.

75 minutter: Enorm sjanse til hjemmelaget. Etter flere kaotiske situasjoner får Eskil Rønningen plutselig ballen helt alene foran mål. Han skyter utenfor fra seks meters hold. Der kunne Træff avgjort kampen.

81 minutter: 1-1. Kolstad utligner på Reknesbanen. Erlend Sørhøy prikker inn et frispark fra 20 meter. Træff-muren var neppe perfekt oppstilt og keeper Volden nådde ikke bort da ballen snek seg inn ute ved stolpen.

85 minutter: Nytt Træff-skifte. Ut med Rønningen, inn med Aleksander Cisic.

89 minutter: 2-1 til Træff! Dramatiske sluttminutter på Reknesbanen. Først blir Træff snytt for straffespark etter en opplagt hands i feltet. Så slipper kanskje Træff unna et frispark etter dytting i feltet. Så dukker måltjuven Khachatrjan opp og lurer inn 2-1 mellom beina på keeper.

90 minutter: Thomas Larhammer går av banen, inn kommer Henrik Andersen-Gott.

90+2 minutter: 2-2! Træff-laget svikter defensivt og slipper inn utligninga rett etter avspark. Målscorer Ole Øien får stå helt alene og sende ballen over Træffs keeper.

90+3: Jonassen ut, inn kommer Simen Varhaugvik.

90+5 minutter: Slutt på Reknesbanen. Kampen ender 2-2.