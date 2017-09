Træff møter topplag på hjemmebane

Sport

Træffs fotballherrer i 3. divisjon tar imot topplaget Kolstad lørdag. Kampstart på Reknesbanen er klokka 15. Før helgas serierunde ligger Kolstad på andreplass på tabellen, 18 poeng bak den suverene serieleder Stjørdals-Blink.

Træff er nummer fem med 29 poeng, og kan dermed ta igjen Kolstad med seier i dag. Træff tok tre sterke poeng da laget vant 2-1 borte mot Kolstad i juni. Nå må de grønnhvite reise seg etter det stygge 1-5-tapet borte mot bunnlaget Sverresborg i forrige serierunde.

Træffs lagoppstilling oppdateres nærmere kampstart.

1 minutt: Træff starter kampen med følgende lagoppstilling: Kristoffer Volden - Anders Hagset Stavnesli, Rolf-André Gundersen Bratli, Thomas Larhammer, Lars Ramberg Hauso - Alexander Øyangen Johansen, Stian Berg Rødal, Edvard Khachatrjan, Alexander Andal Jonassen, Eskil Kippersund Rønningen - Alexander Lobos.

Benken: Andreas Viken Beinset, Henrik Andersen-Gott, Emil Ovesen Sjøvik, Aleksander Cisic, Ola Rausandhaug Eloranta, Simen Varhaugvik, Eirik Kjørsvik.

5 minutter: Kolstad har vært farligst i åpningsminuttene, men keeper Kristoffer Volden reddet den første avslutninga og den neste muligheten ble korrekt avblåst for offside.

7 minutter: Hjemmelaget lever farlig igjen etter et skummelt innlegg. Flere Kolstad-spillere er ledig på bakerste stolpe, men ballen går forbi alle og utover sidelinja.

10 minutter: Alexander Lobos setter ballen i mål for Træff, men dommertrioen annullerer for offside fordi ballen skal ha vært over linja før innlegget fra Alexander Jonassen.