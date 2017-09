Ny hovedsponsor for MHK

Sport

Molde HK Elite har inngått ny avtale med Coop Orkla Møre som hovedsponsor for de neste tre årene. Det bekreftes i en pressemelding mandag formiddag.

– At Coop Orkla Møre utvider sitt samarbeid med Molde HK Elite og blir med i vår tre års strategiplan er fantastisk gode nyheter for oss. Coop Orkla Møre bidrar til å skape trygge økonomiske rammer for oss, slik at vi kan tenke mest mulig på det sportslige plan, forteller styreleder i MHK Elite Per Gjerde.

Vil øke håndballinteressen

Coop Orkla Møre har vært blant MHKs støttespillere de to siste årene, men den nye avtalen er inne blant hovedsponsorene til klubben.

– Det forteller oss at sportslig suksess også gir uttelling økonomisk, sier Gjerde.

– Vi tror at suksessen til Molde HK Elite bidrar til å øke interessen for håndball blant barn og unge i hele fylket. Dette er viktig for oss i samarbeidet med Molde HK Elite, sier Arild Sørlien som er administrerende direktør i Coop Orkla Møre.

Avtalen skal hjelpe til å utvikle håndballinteressen i regionen, gjennom invitasjon til klubber og lag til å komme til Molde for å se topphåndball. Sørlien trekker eksempelvis fram MHKs distriktsturne, hvor spillere og trenere har vært med.