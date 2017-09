Spilte bowlingkamp. Med telefon. Uten motstander.

Sport

Moldes nye damelag spilte nemlig såkalt «telefonkamp» mot Haugesund i Moldehallen torsdag kveld. Det ble hjemmeseier 7-5 og Grethe Danielsen ble Moldes beste spiller med 800 på fire serier.

– Det var artig at de fikk seier i første kamp. Spillerne var ekstra gira og noen spilte nesten over sitt eget nivå. Det har bygd seg opp et miljø som nå gjør at vi endelig kan stille eget damelag. I tillegg til de fem som er med nå, har vi to til som er med og trener, sier leder Øyvind B. Nordhagen i bowlingklubben.

40 aktive spillere

Begge lagene spilte samtidig. Resultatene registreres for hver serie og lagene ringer hverandre mellom hver runde. Damelaget starter i 2. divisjon, som er tredje og laveste nivå i landet. Noen av damespillerne er også aktuelle for de tre lagene klubben stiller i 3. divisjon, der lagene kan være mikset mellom herrer og damer.

– Vi har hatt bra vekst på herresida de siste årene. Nå er det nærmere 35 aktive spillere der, slik at vi har nærmere 40 til sammen. I fjor var det ikke junioraktivitet, men nå prøver vi å få i gang en juniorgruppe med egne treninger på mandag, sier Øyvind Nordhagen.

Fra toppserien til 2. divisjon

For tre år siden spilte Molde i toppserien, men rykket ned i sin første elitesesong. Laget endte på nedrykksplass også i 1. divisjon neste sesong, men overlevde fordi en av motstanderne trakk seg. I fjor ble det nytt nedrykk, og dermed er Molde nå tilbake i 2. divisjon.

– Vi hadde et sterkt lag for noen år siden, men de beste spillerne flyttet etter hvert fra Molde, fastslår Nordhagen.

For to år siden tok han selv, Tore Danielsen og Morten Vestneshagen over drifta av Panorama Bowling.

– Siden har det ikke blitt like mye tid til trening og det har jo gått utover resultatene våre. Men nå er miljøet på vei opp igjen, og forhåpentligvis kan vi kjempe om et opprykk til 1. divisjon igjen, sier lederen.

Seks lag til sammen

I de to øverste divisjonene er det seks spillere på hvert lag. I 2. divisjon er det derimot bare fire spillere med i kamp. Denne sesongen stiller Molde også tre lag i 3. divisjon, samt ett damelag og ett veteranlag.

Førstelaget i 2. divisjon spiller hjemmekamper mot Dora og Munken 2 søndag. Andrelaget spiller mot tredjelaget samme dag, mens fjerdelaget møter Haram borte lørdag.