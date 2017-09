Træff delte poengene

Træff møtte Strindheim på Reknesbanen klokka 16 lørdag. Træff hadde 28 poeng før helgas serierunde, mens motstanderen Strindheim fulgte rett bak med 26 poeng.

Træff vant 3-2 borte mot Rosenborg 2 i forrige runde etter en avgjørende scoring av Alexander Lobos på overtid.

Træffs lag: Sivert Viken Beinset - Anders Hagset Stavnesli, Arne-Amar Kotlica, Thomas Larhammer, Lars Ramberg Hauso, Alexander Øyangen Johansen, Emil Ovesen Sjøvik, Stian Berg Rødal, Rolf-André Gundersen Bratli, Alexander Andal Jonassen, Ola Rausandhaug Eloranta.

Benken: Kristoffer Volden, Magnus Arnesen, Haja Andrian, Aleksander Cisic, Simen Varhaugvik, Jørg Dahle Haugland.

5. minutt: Kampen igang på Reknesbanen. Ingen store sjanser de første fem minuttene, men Træff-forsvaret står høyt og Strindheim har truet bakrommet et par ganger.

10. minutt: Træff-spillerne er besluttsomme og har et lite grep på spillet nå, men ennå ingen store sjanser.

15. minutt: 0-0. Fredrik Kosberg, tidligere solid Træff-back, er kaptein og midtstopper på dagens Strindheim-lag.

20. minutt: Strindheim-backen Sivert Falle Risan headet like over Træff-målet etter corner i det 17. minutt. Største målsjanse så langt.

25. minutt: Tett og jevnt på Reknesbanen. Træff spolerte nettopp en god frisparkmulighet.

35. minutt: Gult kort til Træffs Thomas Larhammer. Det var hans tredje og betyr karantene i bortekampen mot bunnlaget Sverresborg.

45. minutt: Pause og 0-0. Gult kort til Træffs Alexander Ø. Johansen og Lars Hauso i sluttminuttene av omgangen. Også Johansen må stå over neste kamp.

Strindheim har presset hardt de siste minuttene før pause, men har ikke kommet til åpen skuddsjanse.

Arne-Amar Kotlica er Træffs toppscorer - med sju seriemål så langt, men i dag er han midtstopper på grunn av skader og fravær. Han har gjort en god jobb, men savnes i Træff-angrepet - slik første omgang har artet seg.

55. minutt: To gode Træff-muligheter i frisk åpning av andre omgang, men Strindheim-keeper Kristian Kleiven stoppet først et "farlig" innlegg fra Rolf-André Bratli og deretter ble to skuddforsøk blokkert.

65. minutt: Træffs Ola Eloranta fikk gult kort et snaut kvarter ut i omgangen, og var like etterpå på vei gjennom til stor målsjanse. Men han ble taklet i skuddøyeblikket og måtte ta telling noen minutter. Han er på banen igjen nå.

Aleksander Cisic har nå kommet kommet inn for Stian Rødal hos Træff.

Træff har ført kampen spillemessig i andre omgang.

67. minutt: Emil Ovesen Sjøvik nær Træff-scoring, men tået ballen like utenfor etter innlegg fra Cisic.

75. minutt: Træff har vært i nærheten på et par hjørnespark, men vi venter på uttellinga. Et kvarter gjenstår.

80. minutt: Simen Varhaugvik erstattet Eloranta etter 77 minutter. Hjemmelaget ser fortsatt skarpest ut. Kanskje kommer seiersmålet på overtid igjen?

83. minutt: Stor Strindheim-sjanse etter slurv i Træff-forsvaret, men flott redning av Sivert Beinset.

Anders Stavnesli femte Træff-spiller med gult kort.

90 minutter + overtid: Kampen over på Reknesbanen. Stor sjanse til Træff to minutter på overtid, men Larhammers skudd gikk utenfor og det endte målløst.