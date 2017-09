Kan Molde 2 slå Verdal?

Molde 2 møter tabellnabo Verdal på Aker stadion klokka 14.30. Trener Daniel Berg Hestad stiller et ungt mannskap siden eliteseriespillerne har frihelg i landslagspausen og forbereder seg til treningskampen borte mot Djurgården tirsdag. Vegard Forren er derimot med for andrelaget. Midtstopperen er på vei tilbake etter en antydning til strekk som han pådro seg borte mot Stabæk. Sonni Nattestad og Ibrahima Wadji er på benken.

Molde ligger på tredjeplass på tabellen bak Stjørdals-Blink og Kolstad, men Verdal har samme poengsum. Også Træff, som møter Strindheim hjemme klokka 16, har 28 poeng etter 18 serierunder.

Molde tapte 0-2 borte mot bunnlaget Orkla forrige helg og trenger en hjemmeseier for å holde unna for de andre lagene som kjemper bak topplagene.

Molde stiller følgende startoppstilling: Jonatan Strand Byttingsvik - Elias Edison Mordal, Emil Varhaugvik Breivik, Thor-Olav Moe, Vegard Forren, Hermann Bolsønes Svendsen, Christian Dahl, Tobias Hestad, Simen Bakkemyr Hagbø, Sivert Stenseth Gussiås, Magnus Langset.

Innbytterbenken: Erik Dyrseth Iversen, Mikael Wenaas, Henrik Frisvold Jenset, Sonni Ragnar Nattestad, Ibrahima Wadji, Ole Sebastian Sundgot, Lars Josef Ranheim.

1 minutt: Verdal går rett i angrep. Vegard Forren får en dyrt i ryggen og spissen header like over.

Hjemmelaget har skapt lite de første ti minuttene og har ikke truffet mål. Sliter litt med å finne rytmen i det offensive spillet. Nærmest har Magnus Langset vært på en vanskelig avslutning som gikk langt utenfor.

15 minutter: Stor trippelsjanse for Molde etter frispark fra Tobias Hestad. Christian Dahl skyter i keeper, Langset slår returen i keeper fra død vinkel og Emil Brevik header i tverrligger.

20 minutter: 1-0 til Molde! Simen Bakkemyr slår er perfekt innoverskrudd frispark som Thor-Olav Moe stusser vakkert videre i lengste hjørne.

25 minutter: Verdal kommer til to store sjanser. Først header Erik Skeie like utenfor fra god posisjon. Så sender Damian Aldas et frispark utenfor samme stolpe.

26 minutter: 2-0 til Molde etter. Sivert Stenseth Gussiås drar seg fri på 17 meter og banker ballen i mål via tverrliggeren. Strålende prestasjon av spissen.

30 minutter: Langset jager i bakrommet, men kommer akkurat for seint til å nå ballen når keeper rykker ut. Verdal kontrer og Molde-målvakt Jonatan Byttingsvik avverger en heading.

35 minutter: Vegard Forren underholder publikum med fem frekke finter i eget forsvar mens Verdal-spissene løper i rundinger rundt ham. Avslutter showet med en strøken langpasning.

40 minutt: Gussiås bryter på midtbanen og kontrer på høyresida, men pasninga inn foran mål går en meter bak spisskollega Langset på et fint løp alene mot keeper.

42 minutter: 3-0! Elias Mordal løper fra forsvaret på høyreflanken og finner Langset som enkelt bredsider ballen i mål fra første stolpe. Fint Molde-angrep.

Pause. Fortjent ledelse til Molde 2, men Verdal har også hatt flere gode muligheter til å score på Aker stadion.