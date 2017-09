Heimeseier på Vestnes

Vestnes Varfjell - Tomrefjord 2-1 (1-0): Tomrefjord kom fra storseier over Surnadal i forrige runde og var favoritter mot Vestnes Varfjell. Men helt fra start ante vi at det kunne gå motsatt veg, Varfjell kjørte på, fikk flere cornere og en tidlig scoring. Den første store sjansen til Tomrefjord kom først etter 38 minutter, og trener Gunnar Eik var svært misfornøyd da han gikk i garderoben etter 1. omgang.

- Dette har vært en helt forferdelig, det dårligste vi har prestert på lenge. Vi må skjerpe oss kraftig i andre omgang, var hans kommentar til Rbnett.

Men det ville seg ikke i andre omgang heller for Tomrefjord, etter 59 minutter var det Vestnes Varfjell som var nær ved å øke ledelsen. 11 minutter før slutt lå ballen igjen i målet bak keeper Eirik Taklo, kampen syntes avgjort. Men bare to minutter etterpå reduserte Tomrefjord med kampens flotteste mål, Yngve Eik Frostad satte et knallhardt frispark helt oppe i krysset bak keeper Fredrik Bergslid. Dette førte til et stormløp fra Tomrefjord for å få til utlikning. Men heimelaget forsvarte seg med stor innsats. Det hindret flere scoringer, men heimelaget fikk tre gule kort i kampens hete.

Kampen var fairspilt, men det var lite finspill. Rundt 200 tilskuere fant vegen til Vestnes idrettspark denne septemberkvelden.