Nattestad debuterte i MFK-drakt da Molde 2 gikk på bortetap

(Orkla – Molde2 2-0) Sonni Nattestad har ikke vært å se i Molde-drakt siden treningskampene i vinter. Den høyreiste forsvarsspilleren på 197 centimeter røk akillesen på en trening på Aker stadion i vinter, og har vært ute med skade helt siden slutten av februar.

Mandag kveld var han imidlertid tilbake på banen, og spilte en drøy halvtime da Molde 2 tapte 0-2 borte for Orkla.

– Det var planlagt at han skulle spille den første halvtimen. Det gikk bra. Han vant mange dueller, og vi hadde god kontroll i den perioden han var på banen. Jeg tror han var fornøyd selv, sier trener Daniel Berg Hestad til Rbnett etter kampen.

Dette var Nattestads første offisielle minutter for MFK.

Karlsson tilbake

Også Ottar Magnus Karlsson var tilbake. Angriperen har de to siste månedene vært hjemme på Island, og har nylig returnert til Molde. Han spilte hele kampen for Molde 2.

Karlsson og Nattestad var de eneste A-lagsspillerne som spilte mandagens kamp. Erik Helgetun scoret begge målene for hjemmelaget. Det første like før pause, mens det andre kom knappe ti minutter før slutt.

– Det var en tøff bortekamp. Orkla er et lag som kjemper for å holde seg i divisjonen, og de ga alt. Det var ikke så veldig mange sjanser i kampen. Vi var fullt på høyde med dem i første omgang, men vi greide ikke å skape all verden. Til slutt er det fortjent at det er de som vinner, sier Berg Hestad.

– Sånn er det ofte i bortekamper. Vi må lære å vinne dueller og andreballer, noe vi gjorde tidvis. Men det var ikke godt nok til å bikke kampen i vår favør, fortsetter han.

Moldes lag: Jonatan Byttingsvik – Emil Varhaugvik Breivik, Thor-Olav Moe, Sonni Nattestad (Simen Bakkemyr Hagbø fra 31.) – Elias Mordal (Jostein Blindheim fra 90.), Hermann Bolsønes Svendsen, Henrik Frisvold Jenset (Magnus Langset fra 65.), Tobias Hestad (Thomas Gjendem Nerland fra 90.) – Sivert Stenseth Gussiås, Ottar Magnus Karlsson, Lars Josef Ranheim (Mikael Wenaas fra 81.).