Molde-juniorene kan møte Ajax

MFK er blant de totalt 64 lagene som er med i den europeiske Youth League. Molde kvalifiserte seg til turneringen med NM-gullet i fjor høst, og er det eneste norske laget som er med.

MFK er blant de 32 G19-lagene i potten som er med i Uefa Youth League domestic champions path. De aller beste lagene er i Champions League path, og de 32 lagene i domestic champions path kan kvalifisere seg til hovedturneringen ved å vinne tre dobbeltkamper. I hovedturneringen er lag som Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Juventus og Bayern München.

Får motstander tirsdag

Tirsdag klokka 14 norsk tid trekkes MFKs motstander i den første runden. Molde møter dette laget hjemme og borte. Blant lagene som kan trekkes er blant andre storlag som Ajax og Legia Warszawa.

Dersom Molde vinner oppgjøret over to kamper, går de videre til neste runde. Om MFK-guttene også går seirende ut av den andre runden, vil de gå inn i play-off for å få møte de gruppetoerne fra Champions League path. Vinneren av play-offen går inn i 16-delsfinalen i Youth League.

Lagene er delt inn i forskjellige trekningsgruppe, hvor klubbene er delt inn geografisk. Molde er i trekningsgruppe 2. De møter enten Ajax (Nederland), Legia Warszawa (Polen), Hammarby (Sverige), Esbjerg (Danmark), Breidablik (Island), Käpa (Finland), UCD (Irland).

Kampene i den første runden spilles 27. september og 18. oktober.

Trekningen sendes direkte på Uefas sider.