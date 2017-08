– Dette gir selvtillit

Oslo: Sherin Obaidli syns det er kjekt å høre at så mange av håndballprofilene har tro på at Molde skal gjøre det godt i årets sesong. Samtlige av dem Romsdals Budstikke snakket med på Norges Håndballforbunds «avkast» i Oslo mandag, var sikre på at MHK beholder plassen denne sesongen.

De aller fleste mener laget er godt nok til å ta en av de åtte sluttspillplassene.

– Vi ønsker å være et lag som kjemper om en bra plassering på tabellen. Vi ønsker å sette Molde på kartet. Nedrykk er ikke et alternativ, sier 24-åringen til Romsdals Budstikke etter søndagens samling i Oslo.

– Vil opp og fram

Hun kom selv tilbake til barndomsklubben Molde før fjorårssesongen i 1. divisjon, og var med på oppturen som ga opprykk og plass i denne sesongens eliteserie. Med solide forsterkninger på plass og ny hall, har hun tro på at MHK kan sørge for at ekspertene får rett i sine spådommer.

– Vi er et lag som vil opp og fram. Det gir oss selvtillit at vi ikke blir tippet nedi sumpa. Men vi skal bare ta kamp for kamp. Vi skal fortsette med den gode treningsgruppa, sier storesøster Obaidli som denne sesongen får spille med både søsknene Anniken og Mona.

Har aldri trent så hardt

Fysikk har vært et viktig fokusområde denne sommeren, og spillerne har vært gjennom flere harde treningsøkter. Stort sett har de trent to ganger om dagen.

– Alle har tatt skritt på det fysiske. Det kan hjelpe oss mye denne sesongen. Vi trener mer enn vi gjorde i fjor. Jeg har egentlig aldri trent så mye inn mot en sesong. Jeg har aldri trent så hardt over så lang tid. Vi har hatt gode uker, og treningsleiren i Danmark var positiv. Alt ligger til rette for at vi kan få en god sesong, sier hun.

Åpner mot Gjerpen søndag

Søndag kastes det hele i gang, når Gjerpen gjester Molde i nye Molde Arena. Eliteseriens første kamp for sesongen er imidlertid på onsdag, når Camilla Herrem og Sola møter Heidi Løkes Storhamar.