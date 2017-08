Therese Johaug er fullstendig knust over avgjørelsen som innebærer at OL og hele neste sesong ryker. Hun forstår ikke at idretten kan utelukke henne i to fulle sesonger for bruk av en leppekrem hvor det verken forelå prestasjonsfremmende hensikt eller effekt, og som hun tok ansvar for å kontrollere med en ekspert. Når det i dommen slås fast at det ikke dreier seg om juks, men en feil så fremstår 18 måneder som uforståelig og uforholdsmessig.

Therese Johaug vil bruke de nærmeste dagene til å gjennomgå avgjørelsen sammen med sine rådgivere.

Therese Johaug har et sterkt ønske om å komme tilbake i langrennssporet og verdenseliten og håper at motivasjonen holder i den lange utelukkelsestiden som nå står foran henne.

Avgjørelsen vil bli lagt ut på Norges skiforbunds hjemmesider. Therese Johaug og hennes manager Jørn Ernst vil være tilgjengelig i Seiser Alm fra ca. kl. 1215 i dag for spørsmål fra pressen.