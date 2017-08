Svendsen scoret da Hammarby vant

Sander Svendsen scoret 2-0-målet da Hammarby vant 3-0 borte mot Örebro i Allsvenskan mandag.

Scoringen kom på en kontring i det 56. minutt. Svendsen fikk fritt leide og satte ballen i mål med høgrefoten. Ti minutter etterpå var han sjøl servitør da inbytter Pa Dibba økte til 3-0.

– En veldig deilig lagseier, sa Sander Svendsen till C More etter kampen. Han la til at han ikke angrer på byttet av klubb.

– Vi trives bare bedre og bedre for hver dag som går.

Aftonbladet gir den tidligere Molde-spilleren følgende attest etter kampen: «Trengte i prinsippet ikke noen tilpasningstid – sylskarp».