– Sykkelløypa må være verdens flotteste

Nærmere 80 utøvere deltok da triathlonet på Smøla ble arrangert lørdag. Distansene var de samme som i fjor: 500 meter svømming, 25 kilometer sykling og 5 kilometer løping.

– Årets triathlon gikk av stabelen akkurat idet sola skinte opp. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på årets arrangement, fra både deltakere og publikum. Vi er godt fornøyd med gjennomføringen, takket være bidrag fra sponsorer, deltakere som kommer fra fjern og nær, og frivillige som stiller opp. Vi må også takke Magne Lillehaug. Han stiller Smøla Havfiskesenter til disposisjon, og sørger for lunsj til alle mann etter konkurransen, og middag og fest om kvelden, sier Stine Hopmark, som er en av arrangørene bak Smøla Triathlon.

Terningkast seks

Med tiden 1:04:53 var det Robert Svendsen fra Molde som stakk av med seieren. Knut Anders Fostervold kom rett bak, og tok andreplassen med tiden 1:05:44. Øyvind Bertelsen-Tangvik fullførte på 1:09:02, og kom på tredjeplass.

Svendsen sier til Rbnett at han er midt i forberedelsene til hans neste konkurranse, som er NM i langdistanse triathlon i Bergen.

– Jeg hadde derfor ikke tenkt meg på Smøla, men det passet bra med ei hard gjennomkjøring. For en fantastisk konkurranse! Jeg gir arrangørene terningkast seks. Det var et kjempeopplegg, med fantastiske frivillige som smilte og hjalp til. Og ikke minst en fantastisk trasé, med start og målgang i Hopen. Sykkelløypa må vel være den flotteste i verden – ut til Veiholmen over holmer og bruer, sier han.

Travel høst i vente

Svendsen kom opp som nummer tre etter svømmingen, og tok raskt ledelsen på sykkel.

– Jeg ble etterhvert opphentet av Fostervold, og var cirka halvannet minutt bak han ut på løpingen. Løpingen gikk veldig bra, og jeg kom i mål et lite minutt før han. Alt i alt fungerte det tilnærmet optimalt for meg på lørdag, sier han.

Etter NM i Bergen, venter VM i Rotterdam og full Ironman i Barcelona.

– Jeg har med andre ord en travel og kjekk høst i vente, sier Svendsen.

Vinneren i dameklassen var Ellen Jendal, som fullførte på 1:15:44. På andreplass kom Tina Veseth Kristoffersen, med tiden 1:17:08. Tredjeplassen tok Åslaug Røberg, som fullførte på 1:22:18.

Se hele resultatlista her.

Fornøyd med oppslutningen

Hopmark sier at det var 55 individuelle deltakere og 21 lagdeltakere som stilte til start.

– Det er alltid noen som melder seg av rett før, eller som ikke møter opp, men vi er strålende fornøyd med denne oppslutningen. Mye publikum var det også. Muligheten for å melde på bedriftslag var nytt fra i år av, så vi håper på enda flere lag neste år, sier hun.

– Gøy å se hva man kan få til

Dette var den fjerde utgaven av Smøla Triathlon, og tredje år på rad hvor alt foregår på Havfiskesenteret.

– Hvordan har arrangementet utviklet seg på disse årene?

– Vi hadde egentlig ikke tenkt at arrangementet skulle bli så stort da vi kom opp med ideen for fire år siden. Vi trodde i hvert fall ikke at det skulle bli et årlig arrangement. Ingen av oss hadde vært med på et triathlon før, og tenkte det hadde vært gøy å teste formen og se om vi klarte å gjennomføre. I stedet for å reise bort, ville vi heller få med oss noen bekjente og lage vårt eget triathlon på Smøla. Det ballet litt på seg kan du si, men det har vært gøy å se hva man kan få til her ute, og være med på å sette Smøla på kartet, sier Hopmark.

Det første året var målområdet på Gurisenteret på Edøya. Etter arrangørene så hvor mange deltakere og publikum som møtte opp, flyttet de både start, mål og skiftesoner til Smøla Havfiskesenter.

– Det er bedre for publikum, og enklere for oss med tanke på organisering. Vi ønsker å ha lav terskel for deltakelse, og holder oss derfor på korte distanser, men er glade for at så mange triatleter på et mer profesjonelt nivå også tar turen. Det gjør det hele mer profesjonelt, samtidig som vi håper at det ikke skremmer amatørene, sier hun.