Uavgjort for Sander i debuten

Hammarby ledet kampen to ganger. Svendsen kom inn på stillinga 1-1 tidlig i andre omgang, og «skaffet» hjemmelaget straffespark med et skudd som traff armen til en forsvarer. Det så ut til å bli vinnermålet, men halvannet minutt på overtid fikk gjestene straffespark av samme årsak – og dermed ble det balanse i stillinga og poengdeling. Romulo Cabral scoret det første målet for Hammarby, Jiloan Hamad scoret på straffesparket. 19.870 tilskuere så denne kampen på Tele 2 Arena.