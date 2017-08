Hoseth kan bli KBK-spiller i helga

Det bekrefter Kristiansund Ballklubbs sportslige leder Kenneth André Leren overfor tk.no.

Den tidligere landslagsspilleren har trent med nordmørsklubben de siste ukene. Han har bare blitt bedre og bedre. Hoseth selv er svært motivert for å bidra til at Nordmøre har et lag på øverste nivå også neste år.

– Jeg har nå trent hver dag i 1,5 måned. Først var jeg med Molde. Nå har jeg vært her i Kristiansund. Formen kjennes bra. For meg hadde det ikke vært aktuelt å gjøre dette hvis jeg følte jeg ikke hadde noe å bidra med, sier Hoseth, som dermed kan møte Molde som Kristiansund-spiller i kvartfinalen på Aker stadion. Den spilles klokka 17.45 søndag 27. august.