Stabæk banket tamt Aalesund i cupen

Cupkampen mellom Stabæk og AaFK ble ikke spilt som planlagt onsdag kveld. Mye regn tvang fram en utsettelse. Kampen gikk i stedet torsdag, noe som ikke så ut til å plage et effektivt hjemmelag fra Bærum. AaFK hadde derimot lite å stille opp med på bortegress.

Vertene vant 3–0 etter scoringer av Tortol Lumanza, Tonny Brochmann og Raymond Gyasi, bror av Aalesund-spiller Edwin. De to brødrene spilte begge kampen, men det var Raymond som trakk det lengste strået.

Kontret inn 1–0

Stabæk tok føringen på Nadderud etter 20 minutter spill. Hjemmelaget kontret inn ledermålet. Ohi Omoijuanfo ga ballen til Gyasi foran kassen, og sistnevnte gjorde ingen feil alene mot Andreas Lie i Aalesund-buret.

Fire minutter før pause doblet Stabæk ledelsen. Tonny Brochmann ga ballen til Lumanza, og 23-åringen svarte med å klinke ballen opp i krysset fra distanse. Stabæk-spillerne jublet stort etter at perlescoringen var et faktum.

Det skulle bli enda verre for «tangotrøyene» fra Aalesund. Tonny Brochmann smalt inn 3–0 fra 10–12 meters hold to minutter etter pause, noe som gjorde veien til avansement omtrent umulig for bortelaget. AaFK maktet ikke å mobilisere til en sluttspurt, noe som dermed ga tremålstap og cupexit. Stabæk-spillerne kunne på sin side forlate Nadderud med et smil om munnen. Hjemmelaget hadde god kontroll på gjestene.

Formsvakt

Mens Stabæks drøm om Ullevaal lever videre, må AaFK konsentrere seg om serien. Der møter laget Viking hjemme i Ålesund i neste runde. Stabæk tar på sin side imot FK Haugesund.

Aalesund er inne i en tung formperiode. Laget har ikke vunnet siden 25. juni, da Odd ble slått 5–1. Siden har laget tapt seriekamper mot Sogndal (0-1), Molde (0–3) og Haugesund (0-2). Det ble 3–3 hjemme mot Brann i forrige runde, mens det altså ble tremålstap i cupen torsdag.

AaFK ligger på 9.-plass i Eliteserien med sine 23 poeng. Stabæk på 7.-plass har 25 poeng. Stabæk tapte 1–3 hjemme mot Sandefjord sist, men fikk en opptur mot AaFK. Kanskje kan det gi en «boost» også i fortsettelsen. Bæringene har bare seks poeng opp til Molde på tredjeplass i serien.