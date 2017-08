Grøvdal vurderer å spisse inn mot 1500 meter

Hun deltok på 1500 meter i dette mesterskapet også, men tok seg ikke videre fra kvalifiseringen der hun selv mente at hun ble hindret.

Romsdals-jenta er en svært allsidig løper og har vært innom alt fra 1500 meter til halvmaraton.

– Hvordan ser du for deg fortsettelsen du som er god på så mye?

– Jeg tenker at det er morsomt å løpe alt dette. Det er dette som driver meg. Jeg har alltid konkurrert masse, og så lenge jeg kan variere litt fra korte til lengre distanser så får jeg lett flere løp. Skulle jeg bare ha gått etter lange distanser, så hadde det blitt så få løp i året. Derfor gjør jeg foreløpig det som er gøy, og det er å løpe baneløp og gjerne litt kortere. Det var derfor jeg tok bort 10.000 i år også. Jeg løp 10.000 meter i fjor og det ble 9.-plass i OL og bronse i EM, men det kan jeg alltids gjøre igjen. Nå synes jeg det er veldig gøy med 1500 meter, og kanskje jeg prøver å spesialisere meg enda mer på det til neste år.

– Du har allerede tenkt i de baner?

– Nja … lite grann.

– Fordi du har gjort det bra på distansen i år?

– Ja, og fordi det krever mye av den samme treningen som 5000 meter. Det er ikke slik at jeg velger det ene framfor det andre, men jeg har lyst til å kunne løpe ned mot norsk rekord på 1500 meter i løpet av min karriere, og da føler jeg at jeg må gjøre det nå.

Grøvdal har vært med i gamet siden hun var 16 år og er en rutinert utøver. Hun er eldst i den norske troppen og motiveres av å prøve nye ting.

Hennes trener Øystein Sylta forstår hvorfor Grøvdal tenker mer spissing på mellomdistansen 1500 meter.

– Det er noen valg man må gjøre. Er man god på langdistanse og har god kondisjon så kan man sjonglere mellom distanser fra 1500 meter til halvmaraton uten å gjøre så fryktelig mange endringer. Men skal hun bli enda bedre på 1500 meter, så må hun ha mer fokus på den distansen på en del økter, sier Sylta.

Han er over overbevist om at hun har et nivå på under 4.05 inne, og hun begynner å nærme seg 4 blank.

– De siste sekundene der er tøffe, og skal hun klare det må hun spisse. Hun har holdt på lenge og er motivert til å finne nye utfordringer, sier Sylta, som selv var en meget habil friidrettsutøver på bane.

Grøvdal er offensiv foran 5000-meteren. Skuffelsen etter 1500 meter er tilbakelagt. Jenta med 7.-plass på 5000 meter fra Rio-OL er påskrudd igjen.

– Følelsen er god. Nå perset jeg på 3000 meter hinder i Monaco før jeg dro hit, og det tilsvarer at jeg er i rute. Men så skal det løpes og klaffes med opplegg. Jeg er trygg på at jeg er i form.

Trener Sylta synes det hele virker lovende. Han sier at det hun har vist på vist på trening og i konkurranser den siste tiden har vært bedre enn noen gang.

– Hun hadde noen økter før vi dro hit til London som var bedre enn det hun har gjort før. Da snakker vi om standardøkter og tester. Hun fikk også en gjennomkjøring på 1500 meter som ga henne veldig selvtillit, selv om hun røk ut. Jeg tror at hun kom styrket ut av den. Den ga henne trygghet. Hun er klar for å yte.