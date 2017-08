Vil ha med flere på motbakkeløpet i Måndalen

– Det starter veldig rolig og fint, så blir det bare brattere og brattere.

Slik beskriver Roger Moen løypeprofilen i motbakkeløpet, som er en del av Sparebanken Møre MotbakkeCup.

– Totalt er løypa fire kilometer, og 751 høydemeter. 688 av disse er imidlertid på de siste to kilometerne, forteller Moen.

Få påmeldte

– Påmeldinga så langt har gått litt treigt. Jeg vil oppfordre både løpere og mosjonister til å melde seg på. Folk venter ofte til siste liten. Vi har tre forskjellige klasser, så her er det noe for alle. I den vanlige trimklassen velger man selv hvilken veg man vil bruke til toppen. Trimklassen med tidtaking er et godt alternativ for de som ikke ønsker seg konkurranse. Selve konkurranseklassen har påmeldingsfrist ved midnatt natt til fredag, sier Roger Moen.

MotbakkeCup

For andre år på rad arrangeres det en sammenlagtserie av forskjellige motbakkeløp i fylket. Fra år til år byttes det ut hvilke løp som er med i serien, hvor man må delta i minst fire av de totalt åtte løpene for å kunne kjempe om sammenlagtseieren. Klauva Opp er sesongens fjerde løp. I august er det også Alle på Sandfjellet og Stornebba Opp, før serien avsluttes med Freikollen Opp og Saksa Opp i september.

Sammenlagt ligger Are Uran, som representerer Havørn fra Averøya, godt an. Det forteller Bente Krakeli i Norsk Friidrett Møre og Romsdal, som er blant arrangørene. Løpene så langt har hatt mange deltakere. Serien tar sikte på å ha alle de forskjellige motbakkeløpene som arrangeres i fylket innom sammenlagtkonkurransen sin de neste årene.

Muligens stjerneløpere

På spørsmål om det kommer noen stjerneløpere til Klauva Opp, sier Roger Moen:

– Det er litt tidlig å si enda, men det er mulig det kommer noen veldig gode, veldig lokale løpere, svarer han.

Så gjenstår det å se om Kilian Jornet, mannen som er regnet som verdens raskeste fjelløper og bor i Måndalen, er blant disse. Og om Johan Bugges rekordtid på 34 minutt og 57 sekund fra i fjor står for fall.