Treneren forventer at Warholm drar til

Sunnmøringen tok seg problemfritt videre fra søndagens kvalifisering. Det vil garantert tette seg til når det er snakk om semifinaler. Da går de to beste fra hvert heat samt de to beste tidene videre til finalen onsdag kveld.

Alnes er sjelden den som bruker de store ordene, og det gjør han heller ikke om finalemulighetene.

– Han må løpe litt fortere, for vi skal ned til åtte mann. I kvalifiseringen løp han brukbart fram til åtte hekker, og så roet han inn. Han må nok roe mindre ned i kveld om det skal bli finale. Han kommer nok til å dra til, sa treneren fra Nordmøre etter endt kvalifiseringsøkt søndag kveld.

Moses

Alnes mener at kvalifiseringen så kontrollert og kjempefin ut. Han lot seg ikke stresse av at eleven strøk borti en hekk på veien mot målet. Uryddig var ikke et ord han ville ta i sin munn.

– Nja. Jeg synes det så greit ut. Vi bruker å fokusere på det som er bra, og ikke på det andre. Det står ti hekker der, og som legenden Edwin Moses helt riktig sa, så er det 31 muligheter til å gjøre feil i et hekkeløp, og da sier også Karsten at det er 31 muligheter til å gjøre det rett. Vi får telle opp etterpå. Det så veldig kontrollert ut.

Nyte

Alnes har også en filosofisk tilnærming til idretten som det er lett å miste av syne i kampens hete.

– Vi skal nyte spenningen. Det er utrolig viktig. Vi er kjempeprivilegert som får holde på med noe så uviktig som toppidrett.

I alle tilfelle slipper Warholm å møte Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyene i en eventuell finale. McMaster tråkket på streken i kvalifiseringen og ble disket. Vi snakker om mannen som kom til mesterskapet med årsbeste tid i verden.

– Det er synd at han ikke er med lenger, men vi må konkurrere med dem som er der. Vi får ikke gjort noe med det.

Warholm hadde dette å si om semifinalen:

– Vi var 24 som skulle videre fra kvalifiseringen. I kveld blir vi bare åtte, og det er garantert flere enn det som har lyst til å avansere. Det blir nok en hard kamp om plassene.