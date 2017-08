Åpnet nyhallen med storseier

– Vi var fornøyde med den forrige hallen også, men den var litt liten. Nå har vi god plass til alle som vil komme og heie på oss. Hallen har blitt utrolig bra. Vi er kjempefornøyde. I tillegg kommer det masse folk for å se på, så det er veldig gøy for oss. Det sier strekspiller Sherin Obaidli etter treningskampen i den nye flerbrukshallen i Træffhuset.

Første hjemmekamp

Molde HK spilte sin første treningskamp for sesongen da de slo Kristiansunds herrelag på bortebane fredag. To dager senere var det duket for første hjemmekamp, og første kamp i den nye hallen.

Volda, som forventes å ligge i toppen av 2. divisjon, ble et par hakk for små mot det eliteserieklare Moldelaget. MHK fikk seg tidlig et forsprang på to-tre mål. Etter rundt tjue minutter dro MHK mer fra, og kom opp i stillingen 13-7. Til pause stod det 15-9 til hjemmelaget.

Etter hvilen økte forspranget. Sju minutter ut i omgangen var ledelsen blitt tosifret, 21-11. I sin beste periode i kampen som startet omtrent midtveis i annen omgang gikk MHK fra 24-16 til 34-16. Kampen endte til slutt 36-18. Benedicte Holsen og Katsiaryna Silitskaya delte toppscorertittelen med seks fulltreffere hver.

Roser motstanderen

Selv om det ble storseier var ikke trener Magnus Johansson kjempefornøyd med det han fikk se:

– Mot Kristiansund sitt herrelag var det knallbra energi og fart, i dag ble det en kjedeligere kamp, sier Johansson, som var opptatt av å rose motstanderen:

– Jeg synes de gjør det bra og spiller smart. Selv om det er stor forskjell mellom lagene holder de i ballen og spiller for et best mulig resultat. Når ligaen vår starter kommer det til å gå raskere, og det tror jeg kommer til å passe oss bedre også.

Tøff oppkjøring

Både treneren og eldstesøster Obaidli sier oppkjøringen de i midt inne i er hard:

– Vi har trent tungt og lenge nå, så da er det alltid gøy å få spille kamper, sier Magnus Johansson.

– Det har vært veldig tøft, men samtidig kjekt. Vi har fått inn mange nye spillere, men nå begynner vi å se mer ut som et lag, sier Sherin Obaidli, og kommer med følgende publikumsfrieri:

– Publikum som møter opp fra den første seriekampen begynner 3. september kan forvente seg et energirikt lag med masse vilje og glede, som står sammen. Et lag som ingen vil møte, for vi skal være tøffe å møte på banen.

Hjemmekamp mot Gjerpen blir Molde HKs gjensyn med eliteserien, 3. september i Molde Arena.