Målkalas da Molde slo Sverresborg

MOLDE (Rbnett): To veteraner var blant ungguttene i startoppstillinga når Moldes andrelag møtte Sverresborg i 3. divisjonsoppgjør på Aker stadion lørdag. Vegard Forren (29) var på plass i midtforsvaret, mens Mattias Moström (34) var tilbake i angrepet etter at skader har ødelagt sesongen så langt. Nykommeren Magnus Langset (18), som scoret tre mål i debuten borte mot Strindheim sist helg, startet på benken i dag.

Molde 2 - Sverresborg 5-1:

Moldes lagoppstilling: Jonatan Strand Byttingsvik - Elias Edison Mordal, Emil Varhaugvik Breivik, Leo Skiri Østigård, Vegard Forren, Hermann Bolsønes Svendsen, Thor-Olav Moe, Tobias Hammer Svendsen, Mattias Kent Moström, Sivert Stenseth Gussiås, Eman Markovic.

Moldes reservebenk: Erik Dyrseth Iversen, Magnus Langset, Christian Dahl, Henrik Frisvold Jenset, Tobias Hestad, William Røsok, Lars Josef Ranheim.

0. min: Kampene er i gang.

2. min: Markovic spilles gjennom og kan komme alene med keeper, men blir avblåst for offside.

4. min: Markovic på farten igjen. Passerer tre motspillere i stor fart og kjipper forbi keeper. Like utenfor.

10. min: Innlegg fra høyre som treffer Gussiås i god posisjon, men ballen sklir av pannebrasken og går langt utenfor.

12. min: 1-0 til Molde! Vegard Forren slår en fabelaktig Vegard Forren-pasning langs bakken som setter Gussiås alene med keeper. Spissen setter 1-0 elegant til side for keeper.

13. min: Det blir et kort comeback for Mattias Moström. Veteranen forlater banen med det som ser ut som en strekk og blir erstattet av Tobias Hestad.

23 min: Molde kontrollerer kampen på Aker stadion. Har kommet til flere muligheter på innlegg og hjørnespark, men det står fortsatt 1-0 midtveis i omgangen.

28 min: 2-0 til Molde. Gussiås med lekker stuss til Markovic som scorer sikkert alene med keeper.

31 min: Dobbeltsjanse til Molde. Gussiås avslutter. Ballen heades ut fra streken der Markovic fyrer av utenfor.

40 min: Molde styrer fremdeles matchen. Sverresborg har vært på noen småfarlige visitter uten å skape store sjanser.

44 min: 3-0 til Molde! Mordal setter fart på høyreflanken og slår perfekt inn der Gussiås sklir inn sitt andre og Moldes tredje for dagen. Dommeren blåser for pause like etter.

46 min: Andre omgang er i gang. Ingen bytter på Molde-laget. Et voldsomt regnskyll de siste tjue minuttene har gjort det vanskelig å spille ball. Men Tobias Svendsen kommer likevel til en skuddmulighet som keeper redder.

50 min: Sverresborg kommer gjennom, men keeper Byttingsvik rykker ut og slår til corner.

55 min: 4-0 til Molde. Gussiås mestrer de vanskelige forholdene og drar seg gjennom hele forsvaret før han pirker ballen i åpent mål. Fin prestasjon.

60 min: Sverresborg spiller seg gjennom igjen, men midtstopper Emil Breivik gjør en sterk jobb når han blokkerer.

61 min: Daniel Berg Hestad har fortsatt autoritet og respekt. Linjemannen kommer løpende når Molde-treneren plystrer på spillerne som varmer opp langs linja. Molde gjør to bytter: Ut Forren og Østigård. Inn Ranheim og Dahl.

72 min: To nye Molde-bytter. Ut Mordal og Gussiås. Inn Jenset og Langset.

75 min: Innbytterne viser seg fram med en gang. Jenset drar seg ned på dødlinja og Langset er nær ved å flikke innlegget i mål på første stolpe.

78 min: God sjanse for gjestene, men headinga fra fin posisjon går en meter over Moldes mål. Likeretter kommer Langset alene gjennom for Molde, men takles i avslutningsøyeblikket.

83 min: Sverresborg får presse Molde litt bakpå nå. Byttingsvik gjør en god reaksjonsredning på et skudd som er på vei mot vinkelen.

88 min: 4-1. Jonas Frøner ruver over Molde-forsvaret og header vakkert inn en fortjent redusering for bortelaget.

89 min: 5-1 til hjemmelaget. Flipperspill i feltet der Molde-spillerne avslutter seks ganger i muren. På sin andre mulighet viser Langset ro når han demoer ballen og plasserer den elegant nede ved stolpen. Sekunder etter avspark blåser dommeren av.