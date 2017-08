Vestnes Varfjell til finalen

Molde FKs G14-lag slo Kopervik i 16-delsfinalen torsdag morgen og møtte Bækkelaget i 8-delsfinale kl. 15. Også her ble det seier for Molde-guttene, hele 5-0. I kvartfinalen venter KFUM-Kam. Oslo 1 klokken ni fredag morgen.

Træffs J13-lag slo også Ullern 3-1 i sin 8-delsfinale i dag. I kvartfinalen mot Kolbotn seinere på dagen ble det likevel stopp. Kolbotn vant 3-0.

Vestnes Varfjells G13-lag i 7-erfotball vant 4-3 over Jerusalem FA i kvartfinalen i morges og dermed ventet semifinale mot BESA FC fra Makedonia. Her ble det seier 2-1 etter et seint seiersmål signert Cedric Andreassen. Langskuddet gikk inn via stolpen. Dermed skal laget spille finale i morgen, der motstander blir AC Milan fra Italia fredag klokka 09. Milan slo Emblem fra Ålesund i sin semifinale og har målscore 46-0 så langt i turneringa!

Røk ut

Bud ILs J14-lag slo Kragerø 6-0 i 16-delsfinalen torsdag morgen, og møtte Lambertseter til 8-delsfinale senere på dagen. Her ble det imidlertid 1-3-tap.

Rivals G13-lag slo Ullern 3-1 i 8-delsfinalen tidligere i dag og møtte Nordstrand i kvartfinalen. Her ble det 1-3-tap.