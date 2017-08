Vestnes Varfjell får TV-kamp

Vestnes Varfjells G16-lag er klar for 32-delsfinale, kampen blir sendt på TV2 Sportskanalen. Vestnes Varfjell skal møte Sandnessjøen IL klokken 19.55.

Vestnes Varfjell har har holdt buret rent i gruppespillet. Først vant de 5-0 mot Kløfta søndag, før de vant 1-0 både mot Biri IL og Lia IL henholdsvis på mandag og tirsdag.

Vant 4-0 på TV

Moldes G14-lag møtte sunnmørslaget Ellingsøy i 32-delsfinale i Norway Cup onsdag ettermiddag. 4-0-seieren ble sendt direkte på TV.

Molde tok ledelsen tidlig og hadde god kontroll på kampen. Bare minutter senere ble ledelsen økt til 2-0. Og det skulle bli både 3-0 og 4-0 før Molde var fornøyd.

MFK har ikke sluppet inn mål så langt i turneringa, på veien til A-sluttspillet ble det 2-0 over Bagn, 6-0 over Ellingsrud og 6-0 over Ulfstind. Også Ellingsøy vant alle sine tre innledningskamper.

I vår oversikt over de lokale lagene tirsdag kveld manglet noen lag: Eide og Omegn FK er skal spille B-sluttspill i G18-19 etter én uavgjort og to tap, Måndalens spiller A-sluttspill i G15-16 etter tre strake seirer og det samme er Reinsfjell i G13.