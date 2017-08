To MHK-spillere kåret til beste spillere

Ragnhild Valle Dahl (Elnesvågen/Molde Elite) scoret to av målene og ble kåret til beste norske spiller i kampen. Ved pause ledet Ungarn så klart som 15-8. Resultatet innebærer at Ungarn er klar for semifinale, mens Norge nå skal spille om plassene fra fem til åtte.

Lærke Tandrup Sørensen, som blir én av målvaktene i Molde HKs elitestall denne sesongen, har spilt meget godt for Danmark i EM. Også hun ble kåret til banens beste da Danmark slo Tyskland 22-21 onsdag kveld. Danskene har vunnet alle sine kamper og skal spille semifinale mot Russland fredag.