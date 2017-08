MFK- og Vestnes-lag i tv-kamp i dag

Vestnes Varfjell skal møte Sandnessjøen IL klokken 19.55. For MFK er motstander sunnmørslaget Ellingsøy og kampstart er 13.10. Kampene vises på TV2 Sportskanalen.

MFK har ikke sluppet inn mål så langt i turneringa, på veien til A-sluttspillet ble det 2-0 over Bagn, 6-0 over Ellingsrud og 6-0 over Ulfstind. Også Ellingsøy vant alle sine tre innledningskamper.

Vestnes Varfjell var ikke dårligere og holdt også buret rent under gruppespillet. Før vant de 5-0 mot Kløfta søndag, før de vant 1-0 både mot Biri IL og Lia IL henholdsvis på mandag og tirsdag.

I vår oversikt over de lokale lagene tirsdag kveld manglet noen lag: Eide og Omegn FK er skal spille B-sluttspill i G18-19 etter én uavgjort og to tap, Måndalens spiller A-sluttspill i G15-16 etter tre strake seirer og det samme er Reinsfjell i G13.