14 lokale lag er videre

OSLO: Første dag med sluttspill er over på Norway Cup. Flere av våre lokale lag vant sin første kamp, men kamp nummer to onsdag kveld ble tøff for mange. Nå er det 14 lokale lag igjen. Ti spiller i A-sluttspillet mens de resterende fire deltar i B-sluttspillet.

Vestnes Varfjell og Molde gikk videre i TV-kamp Vestnes Varfjell G16 vant på golden goal i 32-delsfinale. Moldes 4-0-seier ble også sendt på TV.

Vi har laget en oversikt over hvilke lag som fremdeles henger med i turneringen. Som tilleggsinformasjon har vi funnet ut hvor og når de spiller sin neste kamp torsdag.

Bud IL

Jenter 14 år spiller 1/16-finale i A-sluttspillet mot Kragerø IF 09.00 på bane 31EK11

Straffedrama x 2 Triumf og tap for Hjelset-Kleives G16-lag.

Eide og Omegn FK

Gutter 14 år 2 spiller 1/16-finale i B-sluttspillet onsdag kveld.

Gutter 15/16 år spiller åttedelsfinale i B-sluttspillet mot Høybråten og Stovner 2 kl. 11.15 på bane 06EK11

Gutter 18/19 år spiller åttedelsfinale i B-sluttspillet mot Hødd kl. 12.30 på bane 01FU11

Isfjorden IL

Gutter 14 år spiller 1/16-finale i A-sluttspillet mot Valder IL kl. 09.00 på bane 02FU11

Molde FK

Gutter 14 år 1 spiller 1/16-finale i A-sluttspillet mot Kopervik kl. 09.00 på bane 26EK11

Gutter 14 år 2 spiller kvartfinale A-sluttspillet mot Halsøy kl. 10.00 på bane 7BEK7

SK Rival

Jenter 13 år spiller åttedelsfinale i A-sluttspillet mot Haugar kl. 12.00 på bane 40EK9

Gutter 13 år spiller åttedelsfinale i A-sluttspillet mot Ullern 3 kl. 11.00 på bane 05FU9

Isak har scoret 13 mål på fire kamper Toppscorer Isak Moen herjet fra sin venstre flanke da Måndalen G16 gikk lett videre fra 1/16-delsfinalen.

SK Træff

Jenter 13 år spiller åttedelsfinale i A-sluttspillet mot Ullern kl. 12.00 på bane 39EK9

Gutter 13 år spiller åttedelsfinale i A-sluttspillet mot Follese kl. 11.00 på bane 03KR9

Skåla IL

Jenter 15/16 år spiller åttedelsfinale i B-sluttspillet mot Trygg/Lade kl. 11.15 på bane 03AB11

Vestnes Varfjell IL

Gutter 13 år spiller kvartfinale i A-sluttspillet mot Jerusalem FA kl. 09.00 på bane 09VA7

Gutter 15/16 år 1 spiller 1/16-finale i A-sluttspillet mot KFUM Oslo kl. 08.00 på bane 30EK11

Følgende lag spiller i klasser uten sluttspill, og har flere kamper igjen, uavhengig av resultater så langt:

Bryn

Jenter 12 år.

Elnesvågen og Omegn IL

Jenter 12 år 1.

Jenter 12 år 2.

Gutter 12 år.

Skåla IL

Jenter 12 år 1.

Jenter 12 år 2.

Gutter 12 år.

All informasjon er hentet fra hjemmesidene til Norway Cup. Dersom du ønsker å se hvordan det har gått kamp for kamp, eller se når ditt lag spiller neste gang, kan du finne det på Norway Cup sin resultatservice her (ekstern lenke):