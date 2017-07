Seier i åpningskampen

Reinsfjells lag for gutter 13 startet årets Norway Cup med seier mot Jotun IL søndag. Reinsfjell låg under 1-2 til pause, men klarte å snu kampen i en dramatisk andreomgang. I løpet av de første minuttene etter hvilen scoret Reinsfjell tre raske mål. En sen reduksjon av Jotun IL sørget imidlertid for spennende sluttminutter.

Noen minutter før slutt ble det enda mer dramatisk da Reinsfjells keeper ble utvist og laget måtte forsvare seg med 10 mann. De klarte imidletid å holde buret rent de siste minuttene og vant 4-3.

Reinsfjell leder nå sin gruppe (M - Boys 7-aside, 13 years).