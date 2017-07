Molde møter Kristiansund borte

Klokken 13.00 starter treningskampen mellom Kristiansund og Molde, på Kristiansund stadion. Etter halvannen uke med sommerferie er spillerne tilbake på trening.

For å komme i kampform til serien sparkes i gang igjen neste helg har de to nabolagene avtalt en treningskamp. Sist lagene møttes ble det som kjent ettmåls-seier til Molde i serieåpningen.

Manager Ole Gunnar Solskjær har antydet at det vil bli mange bytter i dagens kamp, for at flest mulig skal få kjenne på kampfølelsen igjen.

Når Eliteserien starter igjen etter ferien skal Molde neste søndag spille borte mot Tromsø. Deretter blir det cupkamp borte mot Haugesund tre dager senere, før Rosenborg gjester Aker Stadion lørdag 12. august.

Kristiansund skal til Lerkendal allerede kommende lørdag for å møte Rosenborg.

I dagens MFK-kamp er det ventet comeback for Vegard Forren, debut for Christopher Velo, og Magne Hoseth i KBK-drakt, for å nevne noe av det vi har å se fram til.

Du kan se kampen direkte på stream her:

Lagene er i gang med oppvarming

Moldes startoppstilling:

Andreas Linde - Stian Gregersen, Vegard Forren, Isak Ssewankambo - Christopher Telo, Eirik Hestad, Petter Strand, Fredrik Aursnes - Erling Braut Håland, Ibrahima Wadji og Björn Bergmann Sigurdarsson.

Solskjær har med seg 10 spillere på benken; Mathias Eriksen, Christoffer Remmer, Ole Martin Rindarøy, Thomas Olivier Amang, Etzaz Hussain, Babacar Sarr, Tobias Svendsen, Zlatko Tripic, Fredrik Brustad og Sander Svendsen.

Kristiansunds startoppstilling:

Sean McDermott, Aliou Coly, Nikita Baranov, Andreas Hopmark, Christoffer Aasbak, Torgil Gjertsen, Sverre Økland, Olav Øby, Liridon Kalludra, Benjamin Stokke og Daouda Bamba.

Magne Hoseth sitter på benken til Kristiansund fra start.

12:55: spillerne har gått i garderoben og gjør de siste forberedelsene til kampstart.

13:00: Kampen blåses i gang.

5 minutt: Fredrik Aursnes sender Molde i ledelsen. Første skudd i kampen fra omlag 11 meter. Det så ut som skuddet gikk via et bein eller to, og Kristiansunds keeper var i alle fall satt helt ut av spill. Foranledningen til målet var en corner som Kristiansund ikke klarte å klarere ordentlig. Aursnes plukket opp ballen utenfor 16-meteren, og gikk forbi en spiller og inn i feltet før han plasserte ballen på mål.

10 minutt: Molde er friskest i åpningen. Står med forholdsvis høgt press og er på fra start i dag. Kristiansund er fremdeles litt i feriemodus.

16 minutt: Molde fortsetter å presse. Sigurdarson får ballen på 20 meter og rapper til med et skudd helt nede i hjørnet. McDermott må strekke seg så lang han er for å slå den ut til corner. Moldes fjerde corner for kampen. Molde fikk ikke noe ut av corneren.

18 minutt: Gult kort til Gregersen. Stygg takling av Kaludra, som etter litt bistand fra støtteapparatet kommer seg på beina igjen.

20 minutt: Kristiansund prøver å spille seg ut bakfra, men sliter med det når Molde står høgt og presser hardt.

21 minutt: Molde har mer kontroll når de holder ballen i laget. Får sin femte corner.

26 minutt: Kristiansund begynner å nærme seg. Vegard Forren er på plass. Kristiansund før sin første corner i kampen.

33 minutt: Fristaprk til Molde fra 19 meter. Petter Strand skrur rundt muren og smeller i kryss-stolpen. Gikk via en spiller, for Molde får innkastet. Veldig nære scoring!

35 minutter: Stian Rode Gregersen er virkelig på idag. Spiller som om det var seriekamp, knallhard i duellene mot gamle lagkamerater. Har virkelig tatt Bamba ut av kampen. Vegard Forren har også virket å være i god form, men har ikke blitt satt på de store prøvene.

40 minutt: Kommentator Rune Edøy mener Kristiansund skal være glad for at Molde ikke har fått flere mål, slik kampen har vært sålangt.

42 minutt: Molde slurver og sliter med å spille seg ut. Roter bort ballen og Linde meier ned Kaludra når han skal få ballen ut av feltet.

44 minutt: Ibrahima Wadji plukker opp ballen på midtbanen og setter fart. Løper helt inn i 16-meteren før han skyter, omtrent midt på keeper. Tydelig at han vil vise seg fram, den Senegalesiske prøvespilleren. Kunne kanskje blitt større sjanse om han hadde løftet blikket og sett til en av lagkameratene.

45 minutt: PAUSE: Molde leder 1-0 til pause. Har vært det klart beste laget. Nå blir det spennende å se hvilke bytter som blir gjort og hvordan kampbildet utvikler seg i andre omgang

46 minutt: Til andre omgang har Molde gjort mange bytter. Ssewankambo ser ut til å være eneste spiller som fortsatt er på banen. Tobias og Sander Svendsen, Hussain, Sarr, Rindarøy (Ole Martin), Amang, Brustad, Remmer og Tripic har kommet inn i alle fall.

46 minutt: Kristiansund har også byttet ut så godt som hele laget. Magne Hoseth har også kommet inn, med draktnummer 18 og navnet Mendy på ryggen.

48 minutt: Molde går rett i angrep også med et nytt lag på banen. Får en halvsjans og et frispark som ikke gir noe uttelling.

50 minutt: TKs kommentatorduo mener KBK er langt mer svekket etter alle byttene enn Molde er, som klarer å holde farta opp på samme nivå som i første omgang, og vel så det.

55 minutt: Molde har også byttet keeper i pausa, Andreas Linde har gått ut, og inn har Mathias Eriksen kommet. Det er Eriksens første kamp i MFK-drakta, etter overgangen fra Oppsal IF for en måned siden.

56 minutt: 1-1! Molde regelrett roter bort ballen. Etzaz Hussain gir bort ballen, og Kristiansund får nesten scoret på åpen mål. Ådne Bruseth får gleden av å utligne.

60 minutt: Fin sjanse til Molde. Thomas Amang viser farta når han løper fra KBK-forsvaret og tar med seg en bakrommspasning fra Sander Svendsen. Skuddet går utenfor.

61 minutt: 2-1! Molde får sin sjuende corner sålangt etter flott og hurtig angrepsspill. Tobias Svendsen slår den over feltet og Christoffer Rememr kommer susende inn i feltet og header ballen i lengste hjørne. KBK er sjanseløse på å stoppe backen og avslutninga.

