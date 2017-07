Træff spilte 2-2 mot tabelljumboen på Reknesbanen

Lørdag er det klart for ny runde i Norsk Tipping-ligaen, avdeling 5. Molde 2 har slått Strindheim 6-1 på bortebane, og Træff møter Mosjøen på Reknesbanen klokken 19:00.

– En stor revansj for oss og et fantastisk resultat Sist helg ble det Molde 2 ydmyket av Rosenborg 2. Lørdag var de tilbake i Trondheim og knuste de serietoeren 1-6. Debutanten scoret hattrick.

Mosjøen ligger helt sist på tabellen med 10 poeng, mens Træff ligger på tredjeplass med 23 poeng etter 13 spilte kamper. I det første oppgjøret mellom lagene i april, vant Træff 0-1 på bortebane.

Træff stiller med dette laget i lørdagens kamp:

Sivert Viken Beinset - Sivert V. Beinset – Anders H. Stavnesli, Alexander Lobos, Lars R. Hauso, Rolf André Bratli - Alexander Ø. Johansen, Ronny F. Fredriksen, Thomas Larhammer, Aleksander Cisic - Simen Varhaugvik , Arne-Amar Kotlica.

På benken sitter; Kristoffer Volden, Henrik Hjelle, Preben Hagen Hestad, Bjørnar Eltervåg, Alexander Andal Jonassen, Emil Ovesen Sjøvik og Eskil Kippersund Rønningen.

Dagens dommer er Anders Skorpen-Træen fra Malmefjorden IL.

19:00: Kampstart på Reknesbanen. Reporter Jan Henrik Indbjør vil sende oss oppdateringer når det skjer noe på Reknesbanen. Eller jevnlig utover dersom ingenting skulle skje. Træff har scoret 35 mål på sesongens 16 kamper (tre kamper i NM - cupen), så det skulle overraske om det blir målløst i dag.

15 minutt: 0-0. Uryddig i åpningen av kampen. Mosjøen startet kampen med god tenning i åpningsminuttene. Træff har vært unøyaktig så langt. Mosjøen kunne kanskje fått et straffespark et kvarter ut i kampen. Gjestene har vært nræmest så langt.

19 minutt: Stor Mosjøen-sjanse. Eirik Nergård med skudd fra fem meters hold, men strålende parade av keeper Sivert Beinset.

30 minutt: Fortsatt målløst på Reknesbanen. Mosjøen har vært nære flere ganger. Træff sliter med rytmen og presisjon, og har ikke skapt en sjanse til nå i kampen.

36 minutt: Ny stor Mosjøen-sjanse. Fredrik Pettersen sendte ballen i tverrliggeren fra drøyt 20 meter.

Pause: 0-0 halvveis i kampen. Det skal Træff være godt fornøyd med. Gjestene har vært best og nærmest. Lite har stemt for hjemmelaget, men det har vært antydning til bedring de siste minuttene av omgangen.

46minutt: Træff gjorde to bytter i pausa. Thomas Larhammer gikk ut til fordel for Eskild Kippersund Rønningen, og Alexander Andal Jonassen kom inn for Simen Varhaugvik.

51 minutt: Gul kort til Lars Ramberg Hauso.

53 minutt: Bytte Mosjøen, Even Myrmo Richter Jonsen inn for Joakim Haugen Finsås.

60 minutt: Jevnspilt første kvarter av andre omgang. Ingen store sjanser for noen av lagene. Træff-forsvaret med lav kveldssol imot, kan bli en utfordring i noen minutter til.

62 minutt: Kotlica med største Træff-sjanse så langt, men keeper slo ballen unna etter heading fra spiss vinkel.

65 minutt: Anders Stavnesli fikk et spark i ansiktet og måtte gå ut av banen, kraftig blødende. Inn kom Preben Hagen Hestad.

71 minutt: Eirik Nergård ut, inn kommer Julian Ellingsen.

74 minutt: Bjørnar Eltervåg kommer inn for Arne-Amar Kotlica.

76 minutt: 1-0! Preben Hestad scorer etter forarbeid fra Alexander Lobos, som nettopp var blitt flyttet fram fra stopperplassen. Det tok bare ti minutter fra Hestad kom på banen til Træff var i ledelsen.

82 minutt: 1-1. Lasse Andre Hansen Lien tuppet ballen opp i nettaket.

83 minutt: 2-1! Træff slo raskt tilbake. Bjørnar Eltervåg sendte hjemmelaget tilbake i ledelsen etter et innkast. Etter en lang skadepause kom han inn som innbytter og scoret likegodt rett etterpå.

87 minutt: 2-2. Stian Kristiansen fikk fritt leide da en Træff-forsvarer falt.

Kamp slutt. Det ender altså 2-2. Mosjøen presset hardt på i sluttminuttene og på overtida, men Træff hadde siste sjanse. Frisparket gikk over mål. Ett poeng sender Træff opp på andreplass på tabellen.

Vi kommer med reaksjoner etter kampen etterhvert.