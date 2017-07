Gulbrandsen vet han må benytte sjansen i Salzburg

Den tidligere Lillestrøm- og Molde-spilleren gikk til østerrikske Red Bull Salzburg i 2016. I mars i år ble han sendt på lån til New York Red Bulls, men etter kun tre måneder var han tilbake i østerriksk fotball etter et mislykket USA-opphold preget av lite spilletid.

– For å være helt ærlig så handlet det litt om at ting som ble sagt ikke ble holdt. Man kan selvfølgelig ikke garantere noe i fotball, men jeg fikk indikasjoner på at laget skulle spille med to spisser, og at det var Bradley Wright-Phillips og jeg som skulle spille sammen på topp, sier Gulbrandsen til NTB – og fortsetter:

– Jeg kom inn da laget slet en del og fikk spille litt i begynnelsen, men etter 3–4 kamper sa treneren at de skulle gå tilbake til den formasjonen de spilte forrige sesong, med én spiss. Til slutt sa jeg at jeg trodde det var bedre for meg å dra tilbake til Salzburg.

Så seriepremieren fra benken

Tilbake i Østerrike fikk han fra benken lørdag se laget vinne seriepremieren 2–0 borte mot Wolfsberger. Spissen fikk aldri muligheten til å entre banen, men har vært involvert i mesterligakvalifiseringskampene mot maltesiske Hibernians i forkant av serieåpningen.

I den første kampen kom han inn etter 72 minutter, mens han i den andre kampen fikk spille fra start. Da svarte han med scoring før han ble tatt av banen like etter pause.

– Jeg har fått indikasjoner på at jeg kommer til å få spille denne sesongen. Samtidig føler jeg egentlig at jeg har fått vist meg fram, og jeg har scoret tre mål på de siste to kampene. Jeg må benytte sjansen når jeg får muligheten, for det er veldig mange gode spisser her. Det er trangt om plassen, så det handler om å ta sjansen, forteller han.

Vil til mesterligaen

Hans klubb er regjerende ligamester fire år på rad. I tillegg vant laget den hjemlige cupen forrige sesong. Dermed er det nærmest et krav om en ny ligatittel også denne sesongen.

Forrige sesong røk mesterligaens gruppespill med knappest mulig margin da Dinamo Zagreb knep gruppespillsplassen etter to jevne playoffkamper. Onsdag er Gulbrandsen, Valon Berisha og resten av lagkameratene klare for 3. kvalifiseringsrunde når kroatiske Rijeka venter over to kamper.

– Målet for sesongen er helt klart å forsvare både liga- og cuptriumfen. Samtidig skal vi inn i Europa. Man liker ikke å snakke for høyt om å komme til mesterligaen, men alle vil jo dit. Vi var veldig nære i fjor i playoffen mot Zagreb.

Og eventuelt mesterligaspill kan bli med den norske spissen i startelleveren. 24-åringen føler seg ikke langt unna en fast plass i startelleveren.

– Jeg er ikke så langt unna. Det er sjanser for å spille seg inn på laget, og det meste ligger egentlig i mine egne hender. Det har vært mye skader opp gjennom årene, men nå føler jeg meg frisk.