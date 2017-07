Tour de France til Atlanterhavsveien?

Det har lenge vært jobbet med å få en etappe av rittet til Norge. Ofte er åpningsetappen eller de to første etappene i et annet land enn Frankrike. I år startet rittet i tyske Dusseldorf, og tidligere har eksempelvis England og Nederland hatt åpningsetappene.

Tour De France eies av samme selskap som Artic Race of Norway, ASO. VG skrev tidligere i juli at det har vært jobbet med å få starten til Norge om noen år.

Møre og Romsdals førstekandidat for Høyre, Hege Orten, peker på at Atlanterhavsveien bør være et godt utgangspunkt for en etappe, i et intervju med NRK.

– Vi har verdens flotteste vei, en fantastisk plass der vi kan få vist frem store deler av fylket vårt. Når det først jobbes med å få starten av Tour de France til Norge, synes jeg det er et kjempegodt forslag, sier han, og får støtte av kulturministeren.

Helleland liker tanken

Kulturministeren er også ansvarlig for idrett, og var tidvis tett på rittet i Frankrike i år.

– Det er veldig spektakulært her. Man kan bare tenke seg TV-bildene som kommer til å gå ut til hundrevis av land og hva det kan bety for turismen i Norge, sier minister Linda Hofstad Helleland (H), og mener forslaget er veldig spennende.

I år betalte tyske Düsseldorf 117 millioner kroner for å huse Tour-åpningen. Intensjonen er at dette skal tjenes inn igjen gjennom turisme, markedsføring av byen og økt fokus på sykling.