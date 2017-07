Grøvdal med personlig rekord i comebacket

Karoline Bjerkeli Grøvdal gjorde comeback etter en skadepause. Fredagens 3000 meter var 27-åringens første konkurranse på en snau måned.

– Treningen har gått veldig bra de siste ukene, og nå gleder jeg meg til å konkurrere igjen i et veldig sterkt felt. Jeg løper for en god tid og for å få en fin gjennomkjøring før VM, skrev Grøvdal til NTB i en tekstmelding dagen før stevnet.

På fredagens 3000 meter ble det raskt dannet to grupper, hvor Grøvdal havnet i den bakerste. Det var ingenting noen kunne gjøre med kenyanske Hellen Obiri, som løp 8.23,14, men bak henne klokket resten av feltet inn til kjempetider. Åtte av de bak Obiri satte personlig rekord, deriblant Grøvdal, som ble nummer ti.

Til tross for lite stevnetrening har åpenbart Grøvdal gjort en god treningsjobb, og med 8.37,58 forbedret hun sin personlige rekord med nesten to sekunder. Det lover godt før VM. Grøvdal skal løpe 1500 og 5000 meter under verdensmesterskapet i London.

– Jeg føler meg i rute til VM. De siste ukene har jeg fått veldig gode svar på trening, sa Grøvdal til NTB torsdag.

Kjempeløp av Ingebrigtsen

Filip Ingebrigtsen ble nummer fire og satte sesongbeste med 3.32,48 i et knallsterkt startfelt på 1500-meteren

Ingebrigtsen var Norges eneste mannlige utøver i årets fjerde siste Diamond League-stevne. Som vanlig skulle han gi seg ut på 1500-meteren. For snart to uker siden løp den regjerende europamesteren på distansen inn til en tredjeplass i London.

Den mellomste løpebroren i Ingebrigtsen-familien hang bra med i starten og fikk en fin plassering inne ved lista, og satte høy fart på sisterunden.

Nordmannen klarte ikke gjøre noe med kenyanerne Elijah Motonei Manangoi, Timothy Cheruiyot og Ronald Kwemoi, men fosset inn til en fjerdeplass på 3.32,48. Det er fem hundredeler bak hans personlige rekord. Etter målgang mente han selv at han kunne tatt rekorden om han ikke hadde blitt stengt inne på siste langside.

– Det gikk for seint. Jeg har en haug med idioter foran meg som ikke klarte å holde farten. Jeg måtte springe forbi i tre og en halv runde, og bremse på sisterunden da det klumpet seg til. Hvis dette er det beste de kan gi blir det gøy under VM, sa 24-åringen til NRK.

Pedersen kom sist

Manangoi vant 1500 meteren i Monaco på 3.29,67. Cheruiyot brukte 3.30,77, mens Kwemoi spurtslo Ingebrigtsen med 3.32,34.

Isabelle Pedersen var også i aksjon i Monaco på 100 meter hekk. Bergenseren ble liggende etter fra start og endte sist i finalen med tiden 13,03. Hennes personlige rekord er 12,75. Amerikanske Kendra Harrison vant på 12,51 i Monaco, hundredelet foran landskvinnen Sharika Nelvis. Danielle Williams fra Jamaica ble tredje best med 12,58.