Følg Træff direkte

Træff - Junkeren 0-0

Denne saka blir oppdatert med hendelser fra kampen.

1 min: Da er kampen i gang på solfylte Reknesbanen. Debutant Alexander Lobos tar plass i midtforsvaret hos Træff.

Skadeskutt

Selv om Træff bare har mistet to mann i sommer, har de bare så vidt nok spillere til lørdagens kamp.

– Vi har 6 mann ute til kampen mot Junkeren på lørdag. Når stallen til vanlig består av 18 utespillere, er det 12 utespillere som er klare til kamp, sier trener Magnus Oltedal til Romsdals Budstikke.

Bra sommer

Etter 0-0-kampen mot et toppet Molde 2-lag i slutten av juni tok Træff sommerferie. Selv om de har få spillere klare til helga, er Oltedal fornøyd med sommerpausen.

– Vi har litt få spillere i stallen, og samtidig sliter vi med skader. Likevel er vi fornøyde med sommeren. Det kan være avgjørende for å holde seg i divisjonen at vi ikke har mistet så mange spillere i sommer. I 2015 dro ti spillere midtveis i sesongen, i fjor åtte. I år er det tre som har dratt, forteller Oltedal.

De tre er Stian Hagbø Olsen, Alla Abdallah og Preben Hestad.

– Samtidig er det en utfordring å finne nye spillere. De må være bedre enn dem vi allerede har. Så langt har vi hentet én ny spiller – Alexander Lobos fra Elnesvågen, sier Oltedal.

God blanding

Oltedal forteller at de prøver å finne en god blanding av lokale spillere og studenter.

– Vi har omtrent ti spillere her fra byen og ti som kommer fra andre steder. Den sistnevnte gruppa er ofte studenter. Vi trenger helst et par nye spillere i begge kategorier. Når skolen starter opp igjen håper vi å kunne få inn noen derfra, forteller Oltedal.

Samme målsetning

– Har dere justert målene for sesongen etter våren?

– Nei, målet vårt er fortsatt å holde oss i divisjonen. Det har gått som forventet til nå. Vi er bare tre poeng bak andreplassen, men samtidig er det bare seks poeng ned til nedrykk. Det må presteres minst like bra som vi har gjort hittil hvis vi skal holde oss, sier Oltedal.

– Etter uavgjortkampen mot Molde 2 ligger dere nå ett poeng foran dem på tabellen. Er det et mål i seg selv å komme høyere enn dem?

– Nei, vi må tenke på oss selv, og gjøre vår jobb for å holde oss i divisjonen. Det er ikke noe mål i seg selv at akkurat de skal ligge bak oss. Det er imidlertid kjærkomment med bortekamper på under to og en halv time i denne divisjonen.