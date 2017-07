Vant cup i Danmark – med 47-0 i målforskjell!

Denne uka har ungdomsturneringen Cup No.1 blitt arrangert I Fredrikshavn i Danmark. Både Rival og Molde FK har stilt med lag.

Best gikk det med Rivals G14-lag (åtter-fotball). De vant alle sine kamper, og slo Mjølner 4-0 i finalen. Totalt endte laget med en målforskjell på hele 47-0. I finalen ble Filip Heggdal Kristoffersen kåret til ”man of the match”, etter at han satte inn to av scoringene.

Totalt stilte over 200 lag fra over 20 nasjoner, i det som er ”lillebroren” til den større turneringen Dana Cup – som starter om ei drøy uke.

Semifinaletap

Rivals G15-lag kom på andreplass i sin innledende pulje, hvor de blant annet møtte lag fra Madagaskar og Brasil. De røk ut i mellomspillet.

G12-laget måtte gi tapt mot danske Sæby Skjold i kvartfinalen (1-2).

MFKs G16-lag slapp bare inn ett mål på sin vei til semifinale. Der ble det imidlertid 1-2-tap for Klepp IL.