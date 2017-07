Miriam er norges raskeste kvinne på seilbrett!

Under VM i hastighetsseiling i Fuerteventura i forrige uke endte hun på en overraskende tredjeplass og satte ny norsk rekord med en snittfart på nærmere 30 knop over 500 meter. Det tilsvarer rundt 57 kilometer/timen.

Hun har tidligere deltatt i verdenscupen i slalåm på seilbrett, men dette var første gang hun prøvde seg på fartskonkurransen. Det handler altså om å seile så raskt som mulig over en distanse på 500 meter.

- På grunn av at jeg er ganske høy, har jeg alltid seilt raskt. Jeg tenkte det kunne være gøy å sammenligne seg med de andre og mer erfarne speed-seilerne, forteller Miriam i en rapport til Romsdals Budstikke.

«For å oppnå de høyeste hastighetene, er utstyret høyt spesialisert, brettene er under halve bredden av vanlige seilbrett, finnene er bitte små, og asymmetriske, og seilene er laget spesielt for å utvikle stor kraft», heter det videre i VM-rapporten.

På Fuerteventura konkurrerte Miriam mot blant andre britiske Zara Davis, en av verdens raskeste kvinnelige brettseilere med en personlig rekord på nærmere 90 km/t. Verdensrekorden er på nærmere 100 km/t, satt i Namibia. Banen på Fuerteventura gir ikke slike hastigheter, på grunn av vanskelige forhold.

På det raskeste var Miriam Rasmussen bare tre kilometer/timen bak Davis - tross mangel både på erfaring og spesialutstyr.

- Dette ga meg blod på tann. Delvis at jeg var så nær de beste, men også fordi det å seile så raskt var helt vilt spennende! Jeg har allerede bestilt et speedbrett, og skal prøve å få med meg to konkurranser til høsten. Den siste arrangeres på en menneskeskapt kanal i ørkenen i Namibia, med ekstremt sterk vind. Det er der rekordene settes, sier Miriam.

Men først skal hun hjem til Molde og jazzfestival.

- Jeg tar med utstyret, og håper på å få noen fine dager på brett i tillegg.