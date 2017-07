Sekken-maraton med løpsmuligheter for alle

– Her blir det muligheter for absolutt alle, uansett alder og fysisk form. Alt fra hel- og halvmaraton til «Skilpaddesprinten» på 500 meter, og den distansen kan du gå om du vil, sier Nikoline Heimdal Eik – ny arrangementsleder for året. Hun har nettopp kommet tilbake til Sekken fra studier i Oslo.

Sekken Maraton har altså et bredt tilbud til deltakerne når det gjelder distanser: Full maratondistanse (42.195 meter), halvmaraton (21.097,5), Lossiusmila (10.000), Bautajoggen (5000), Elveløpet (2000) og altså Skilpaddesprinten (500).

Ny deltakerrekord?

– Om du løper eller går langt eller kort, så er du en del av Sekken Maraton. Påmeldinga så langt tyder på ny deltakerrekord, og vi venter flere de neste dagene. Vi har fått henvendelser og påmeldinger fra både inn- og utland, forteller Nikoline.

De som vil komme til Sekken allerede fredag får til og med musikalsk underholdning - da inviterer vi til operapub. Vi vil gjerne at tilreisende skal få oppleve Sekken gjennom helga, vi hjelper til med privat overnatting så langt det rekker, forsikrer Nikoline.

Flest løper langt

Deltakerne på de to lengste distansene starter har starttidspunkt klokka 10 lørdag, og det er mulig å rekke starten hvis man tar første ferga fra Molde.

– Det er flest påmeldte på de lengste distansene så langt, og det synes vi er kjekt. Men det går ikke ut over mangfoldet, og det blir aktiviteter og tilbud både utendørs og innendørs.

Stor løps- og sykkelhelg

Dette blir den største lokale løps- og sykkelhelga i år. Fredag arrangeres Trollveggen Triathlon med svømmeetappen på Åndalsnes, sykling opp Trollstigen og løpsetappen inn til baksida av Trollveggen. Lørdag er det Molde Challenge for terrengsyklistene i tillegg til Sekken Maraton, og søndag arrangeres det nye fjelløpet vi Midsund.

– Det er konkurranse om deltakerne uansett helg, men i vårt område er det naturligvis ferietida og jazzfestivalen som gjør det attraktivt å være arrangør, sier Nikoline Heimdal Eik.