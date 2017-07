Jürgen Klinsmanns sønn signerte for Hertha Berlin

Bundesliga-klubben opplyser at 20 år gamle Klinsmann, som er en del av USAs U20-landslag, har oppnådd målet sitt om en kontrakt. Klubben oppgir ikke lengden på avtalen.

– Jonathan overbeviste oss med hans ferdigheter, karisma og ambisjoner. Han vil nå finne seg til rette hos oss og utvikle seg steg for steg, sa daglig leder Michael Preetz.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med klubben, byen Berlin og ta fatt på nye utfordringer i Tyskland, sa Klinsmann.

Til tross for at han er keeper, imponerte Klinsmann blant annet med en lekker volleyscoring på sin første treningsøkt med klubben, og han fikk umiddelbart gode skussmål av trener Pal Dardai.

Klinsmann blir keeperkollega med Rune Almenning Jarstein, som for alvor gjorde førstekeeperplassen i klubben til sin med storspill forrige sesong. Per Ciljan Skjelbred spiller også for den tyske klubben.

1.94 centimeter høye Klinsmann spilte sist for universitetslaget California Golden Bears fra Berkeley.

I fjor sommer var han på et ti dagers treningsopphold i Molde etter at faren tok kontakt med Ole Gunnar Solskjær, men det var kun for å oppleve en europeisk klubb fra innsiden.