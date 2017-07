Bugge på sjetteplass i EM

Eidsvåg-løperen var tittelforsvarer etter EM-seieren i Portugal for to år siden, men mente selv før lørdagens løp at treningsgrunnlaget var for tynt til å gjenta bedriften.

Han startet imidlertid veldig optimistisk og ledet løpet etter de første fire kilometerne, elleve sekunder foran tyrkeren Ferhat Bozkurt og tolv foran dagens vinner – italieneren Xavier Chevrier. Ved passering åtte kilometer var italieneren først i feltet, men Johan Bugge holdt andreplassen – 14 sekunder bak.

Det ble imidlertid tøft på de siste fire kilometerne for romsdalingen, som måtte slippe ytterligere fire løpere forbi seg inn mot mål. Luis Saraiva fra Portugal ble toer (43 sekunder bak vinneren) og Francesco Puppi sikret Italia den andre medaljen for dagen med sin tredjeplass (44 sekunder bak). Johan Bugge var 1.48 minutt bak Chevrier.

De to andre nordmennene på startstreken, Torstein Tengsareid fra Egersund og Stian Øvergaard Aarvik fra bergensklubben Gneist, endte henholdsvis på 27.- og 35. plass.