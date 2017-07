Ble midtnorsk mester

Under midtnorsk mesterskap sist helg ble rekruttskytter Liv Marit Sætre fra Tresfjord skytterlag mester. Med 350 poeng og hele 25 sentrumstiere utklasset hun alle konkurrentene sine. Så langt i år er det bare to rekruttskyttere som har oppnådd samme poengsum – Caroline Finnestad Lund og Martin Ødegård. De hadde til gjengjeld flere sentrumstiere enn Liv Marit. Hun skal for øvrig delta på landsskytterstevnet i Førde om tre uker.