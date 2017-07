Hegerberg-søstrene hadde egen treningsleir før første mesterskap sammen

Mens Ada S. Hegerberg har både EM og VM på samvittigheten, har Andrine måttet stå over de siste mesterskapene etter å ha vært med på oppkjøringene.

Til 2017-EM har Andrine imidlertid etablert seg som en av Martin Sjögrens mest betrodde spillere etter storspill i Birmingham. Dermed kan Ada endelig få storesøster med til et mesterskap.

– Noe vi nyter

– Det blir veldig artig. Jeg har syntes at hun skulle ha vært med i mesterskap tidligere også, men sånn er det. Hun er offensiv nå og klar for å storme av gårde. Å kunne ta del i et mesterskap som søstre er noe spesielt, og det er noe vi nyter, sier Ada Hegerberg til NTB etter at første trening i landslagets EM-precamp er unnagjort på Ullevaal stadion.

– Det er kjempekult. Jeg gleder meg veldig til det. Vi har trent en god del sammen med «fatter'n» fram til precampen her. Vi merket at det var litt som sitter allerede. Vi har lyst til å bidra sammen, og det setter vi pris på begge to, sier Andrine S. Hegerberg til NTB.

Terpet detaljer

– Hva har dere gjort spesielt før denne precampen?

– Det inneholdt mye trening på detaljer i det tekniske, som avslutninger og sånne ting. I tillegg har jeg og hun gjort det fysiske arbeidet sammen der. Så vi er blitt så store at «fatter'n» ikke trenger å være med på det, men vi har hatt det tekniske med ham. Jeg merker at jeg har hatt en stigning gjennom hele, hva skal jeg si, Hegerberg-precampen, så nå sitter det, forklarer 24-åringen.

Selvtillit

Norges store stjerne og lillesøster Ada sier seg enig.

– Vi har hatt veldig mange gode og viktige økter sammen. Det er det som er så gull når vi har ferie samtidig, at vi kan være der alle tre, både jeg, pappa og henne. Så kunstgressbanen har vært fullstappet med unger og oss, og det har vært viktig for å finne tilbake til de små detaljene som man er god på.

– Så nå sitter kombinasjonene mellom dere?

– Vi får håpe det, smiler Lyon-spilleren.

Det skal i alle fall ikke stå på storesøsteren.

– Jeg har god selvtillit om dagen og en god sesong i Birmingham bak meg. Jeg fått trent godt, og det er veldig deilig. Så jeg føler at jeg er der jeg skal være. Jeg kjenner at jeg lengter etter endelig å sette i gang med det mesterskapet her. Jeg tror på meg selv og laget, avslutter Andrine Stolsmo Hegerberg.