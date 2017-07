Disse lagene deltar på årets Norway Cup

I år skal hele 46 lokale lag kjempe om den største pokalen på Ekebergsletta. Det er 17 mer enn i fjor.

Lagene som skal delta på Norway Cup 2017 er offentliggjort. I år skal 46 lag fra vårt område forsøke å ta seg helt til topps i verdens største fotballturnering. Det hele starter lørdag 29. juli, og varer i en uke til ende og avsluttes med finaler lørdag 5. august.

I år har SK Træff en stor deltakerøkning sammenlignet med i fjor, og tar over som laget fra vårt område med flest påmeldte. I 2016 hadde de to lag med i turnering, i år skal åtte lag kjempe for de hvite og grønne.

I fjor nådde to lag fra vårt område finalen i A-sluttspillet. Langfjorden jenter 16 år slo Ålesundslaget Blindheim i et durabelig lokaloppgjør mens kampen ble vist på storskjerm til ivrige supportere på festivalområdet til Rauma Rock. 13-årsjentene fra Bud tapte sin finale, men kunne stolt ta med seg sølvmedaljene hjem. Flere av jentene fra Bud vil vi se igjen i 14-årsklassen i år.

Her kan du søke i oppsettet og finne ditt lag (ekstern lenke).

Disse lokale lagene skal delta på Norway Cup 2017:

Batnfjord IL (J15/16)

Bryn (J12)

Bud IL (J14 og G15/16)

Eide og Omegn FK ( J14, to lag G14, J15/16, G15/16 og G18/19)

Eidsvåg (G13)

Elnesvågen og Omegn IL (G12 og to lag J12)

Hjelset-Kleive (G15/16)

Isfjorden IL (G14)

Misund (J14 og G15/16)

Molde FK (to lag G13, to lag G14, J15/16, G15/16 og G17)

Måndalen IL (G15/16)

SK Rival (J13, to lag G13 og J15/16)

SK Træff (J13, to lag G13, J14, G14, J15/16 og to lag G15/16)

Skåla IL (to lag J12, G12 og J15/16)

Vestnes Varfjell IL (J13, G13 og to lag G15/16)