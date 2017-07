Sara (15) scoret to i landslagsdebuten

Fredag spilte det norske J16-landslaget den første kampen i åpent nordisk mesterskap i Finland. Med i den norske troppen er Sara Kanutte Fornes fra Gossen IL for første gang, og i åpningskampen mot Danmark fikk hun tillit fra start.

15-åringen svarte med å sette to baller i mål. Først sendte hun Norge i ledelsen midtveis i første omgang. Danmark kom tilbake, og snudde kampen til 2-3. Men 25 minutter før slutt utliknet Fornes, og noen minutter seinere sørget Celin Ildhusøy for at de norske jentene til slutt vant 4-3. Hun er datter av Kjell Gunnar Ildhusøy, som spilte eliteseriekamper for Molde og opprinnelig kommer fra Farstad. Han scoret blant annet i finalen da MFK ble juniornorgesmestere i 1992. Anna Østrem var Norges tredje målscorer.

– Det ble en tøff kamp, men det er alltid godt å dra i land seieren i sånne type kamper. Vi er gode de første 20 minuttene. Da er de vi som produserer sjanser og har trykket i kampen. Vi leder 1-0 helt fortjent etter drøyt 20 minutter, sier J16-landslagstrener Lena Tyriberget til fotball.no.

– Etter hvert slipper vi oss litt nedpå og Danmark kommer mer inn i kampen. De scorer på sin først ordentlige sjanse, og etter det sliter vi litt. De siste 20 minuttene av førsteomgang har Danmark trykk på oss, og den andre omgangen starter litt på samme måte. Danskene kjører oss, skaper en del sjanser, og scorer to mål, fortsetter hun.

PS: Norge møter Tyskland på søndag og Nederland på tirsdag. Seinere i uka venter plasseringskamp.