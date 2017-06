Treneren tok selv ansvar – nå er de klare for VM-finale

Herrelaget måtte gjennom kvartfinale tidlig fredag for å bli klare for semifinalen i ettermiddag. I kvartfinalen snudde det norske laget 0-1 til 2-1-seier over Finland.

– Det var to knallharde kamper for herrelaget. VI møtte Finland først. Vi har mye press, men får et mål imot. Så scorer jeg på straffe i andre omgang, og Bård Inge Pettersen setter inn 2-1 like etterpå, sier spillende landslagstrener Iver Bjørnerem.

Mer spenning i semien

I semifinalen ble det knepen 1-0-seier over Tyskland.

– Semifinalen ble enda tøffere. Det bølget mye fram og tilbake. Etter full tid sto det 0-0. Tre minutter før slutt i sudden death slenger vi inn et superangrep der Bård gir assist til meg. Dermed vant vi 1-0 og ble klare for finale. Vi viste en sinnsyk lagmoral og hevet oss fra et surt tap mot Danmark på onsdag, sier Bjørnerem.

Finalen (mot enten Sverige eller Danmark) spilles lørdag klokka 14.30 norsk tid.

Kvinnene ut i finale først

Også kvinnelaget spilte seg til finale fredag. De vant 3-0 over Sverige i sin semifinale.

I finalen venter Tyskland. Kampen spilles klokka 13.15 norsk tid.

Finalene vises direkte her.