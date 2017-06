Eikrem vil ikke spille mer for Malmö

Magnus Wolff Eikrem er etter alle solemerker på vei bort fra Malmö FF. Ifølge Aftonbladet kan nordmannen ha spilt sin siste kamp for den svenske seriemesteren.

Avisen hevder at Eikrem vegrer seg for å spille mer for MFF. Han skal være klar på at han vil bort allerede i sommer. Kontrakten med klubben løper ut etter sesongen.

Lørdag kan 26-åringen inngå en avtale med hvilket som helst annet lag. Dette fordi det da bare er et halvt år igjen av kontrakten med Malmö.

Eikrem var den store assistkongen i Allsvenskan i fjor, men i år har han slitt tungt med å få spilletid under Malmös nye trener Magnus Pehrsson. Hittil i 2017 står han med kun tre innhopp i ligaen.

Den tidligere Molde-spilleren var ikke i MFF-troppen til tirsdagens treningskamp mot Lokomotiv Zagreb. Han blir heller ikke med mot Eskilstuna i Allsvenskan lørdag.

Klubblege Pär Herbertsson opplyser til Aftonbladet at det er Eikrem selv som har valgt å stå over.

– Han hadde bare litt vondt i foten. Han er på gang igjen, og det var han selv som avsto fra å spille tirsdag, sier Herbertsson.

Malmö spiller lørdag også uten Jo Inge Berget. Landslagsspissen sliter med en sene i hælen.