Disse romsdalingene fikk trene med englandsproff

Hele seks fotballtalenter fra Molde og omegn deltar denne uken på Statoils talentleir i Porsgrunn sammen med Norges beste og mest talentfulle 14 til 16-åringer.

Talentleiren i Porsgrunn utgjør toppen av Norges Fotballforbunds landslagsskole som har som mål å drive systematisk talentutvikling for å danne Norges fremtidige landslag. Talentene er Lloyd Fagerlie, Ivar Flønes, Dino Okanovic, Ole Sebastian Sundgot (alle Molde FK), samt Thomas Nyheim (Åndalsnes) og David Sissoko (Vestnes Varfjell).

Spillerne fikk blant annet trene med landslagsspiller og West Ham-proffen Martin Samuelsen som selv har deltatt på samme type talentleir da han var yngre.

– Det å kunne få være med på en slik talentleir bør være en stor inspirasjon til å utvikle seg videre og bli enda bedre fotballspillere. Jeg husker selv hvor spennende det var for meg å delta på denne typen leir og kunne måle meg mot de beste, sier Samuelsen som er mentor for Statoil Morgendagens Helter.

– Spennende dager

På talentleiren deltar 135 spillere fra både G15 og G16 landslagene, i tillegg til to skyggelandslag samt to grupper av spillere som er født i første og andre halvår 2003.

– Det er fantastisk å spille mot mange av landets beste fotballspillere på leiren her i Porsgrunn. Vi har hatt mange spennende, utfordrende og lærerike dager hvor vi har lært hva det kreves for å bli en fremtidig landslagsspiller. I tillegg til dette har det vært veldig gøy å bli kjent med mange nye mennesker, sier David Sissoko som spiller for Vestnes Varfjell.

– Det er viktig for fotballen i Norge at vi driver talentutvikling over tid og på Statoils talentleir får de unge spillerne sjansen til å teste seg mot de beste på sin egen alder. For å bli en toppspiller må man både ha et talent og en vilje til å trene mye over lengre tid og det har definitivt disse Romsdal-talentene, sier Håkon Grøttland som er fagansvarlig for Landslagsskolen.